10 самых частых ошибок при чистке и мойке автомобиля

Если вы настолько любите ваш автомобиль, что не доверяете его мойку никому, то важно удостовериться в том, что вы сами все делаете правильно. Good Housekeeping собрал 11 самых частых ошибок в уходе за чистотой автомобиля.

Вы моете автомобиль при ярком солнце

Мойка автомобиля в ясный день кажется весьма безобидной и полезной идеей, однако яркое солнце очень быстро высушивает капли воды, оставляя на краске пятнышки и сводя вашу работу на нет. В ясную погоду автомобиль лучше мыть утром или вечером, когда лучи солнца не столь интенсивны.

Вы моете автомобиль средством для мытья посуды

Остановитесь! Такие средства хороши лишь для посуды, а вот по отношению к краске автомобиля они слишком агрессивно, и в результате на краске могут появиться трещинки в виде паутинок.

Вы используете лишь одно ведро с водой

А нужно два: одно для мыльной воды, а второй для ополаскивания. Если споласкивать автомобиль той же мыльной водой, то вы рискуете поцарапать краску и нанести обратно всю грязь, которую так тщательно смывали.

Вы моете автомобиль снизу вверх

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Так вы только отнимаете у себя время — грязь и мыло попадает на уже отмытые участки и вам приходится перемывать все заново.

Вы не моете шины

Шины — самое грязное место автомобиля, поэтому не забывайте и о них. Чем чище шины, чем чище все прилегающие к ним части.

Не забудьте про антенну

У многих автомобилей антенны есть выдвижные антенны, который могут загрязняться и затягивать эту грязь при складывании. Если протереть антенну вощеной бумагой, то грязь и влага будет скапливаться на ней намного меньше.

Вы не чистите держатели для стаканов

Это благотворное место для скопления бактерий и микробов, особенно, если в держатели попадают капли и брызги напитков. Положите выдвижную часть держателей в посудомоечную машину на 20-минутный цикл, а затем вытрите насухо. Если они у вас не вытаскиваются, то протрите их мыльной губкой или влажными чистящими салфетками и вытрите насухо.

Вы не уделяете внимание приборной панели

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Мы часто трогаем приборную панель, не отдавая себе отчет в том, что здесь тепло, циркулирует воздух, а микробы это обожают. Регулярно протирайте панель и воздушные решетки дезинфицирующими салфетками.

Напольные коврики

Это одно из грязнейших мест в автомобиле — на подошвах обуви мы приносим грязь, песок и пыль. Чтобы поддерживать коврики в порядке, их нужно выбить или пропылесосить, протереть пятна и высушить.

Вы опускаете оконные стекла, когда они еще мокрые

Автомобиль полностью высыхает за 2-3 часа. Большинство людей об этом не знают и часто опускают стекла, когда еще не вся влага высохла и из-за этого появляются разводы на свежевымытом стекле.