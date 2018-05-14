10 советов для каждого, кто хочет освежить интерьер квартиры к лету

Если квартира или дом вычищены до блеска и вы не знаете, к чему бы еще приложить руки — займитесь украшением! Мало какая комната на самом деле не нуждается в руке мастера. Пусть даже и начинающего мастера, вроде вас. Вот 10 идей и советов, которые работают и обязательно помогут.