10 советов для каждого, кто хочет освежить интерьер квартиры к лету

Если квартира или дом вычищены до блеска и вы не знаете, к чему бы еще приложить руки — займитесь украшением! Мало какая комната на самом деле не нуждается в руке мастера. Пусть даже и начинающего мастера, вроде вас. Вот 10 идей и советов, которые работают и обязательно помогут.
1. К украшению стен подходите творчески
Украшение прежде голой стены — один из самых очевидных способов придать комнате более интересный вид. И наиболее простой и яркий способ самовыражения. Очень многие, впрочем, допускают одну и ту же ошибку — вешают картины, рисунки, фото или другие элементы искусства слишком высоко, из-за чего комната начинает выглядеть странно. Как-то непропорционально и неуютно. Так же странно, как ваши гости, которые задирают голову, чтобы посмотреть на картину. Перфекционисты скажут, что картины должны висеть таким образом, чтобы их центр располагался на высоте 145 сантиметров от пола. Мы же скажем — ориентируйтесь на свой рост, вы должны иметь возможность смотреть на повешенное на стену, не задирая голову.
- 1. 2. Используйте бардак
- 2. 3. Выбирайте мебель до выбора обоев или красок
- 3. 4. Не сравнивайте на фоне белого
- 4. 5. Освещайте правильно
- 5. 6. Используйте занавески стратегически
- 6. 7. Применяйте некоторые советы из фэншуй в спальне
- 7. 8. Применяйте металлические вещи с умом
- 8. 9. Сделайте стену из фото
- 9. 10. Не бойтесь "плавающей" мебели