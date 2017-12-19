10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна

Редко какой частный дом сейчас обходится без бани или сауны, которые регулярно и активно используются. Но как сохранить эти помещения в отличном состоянии максимально долго и не обзавестись в бане плесенью или неприятными запахами, а также сохранить отделку в максимально хорошем состоянии? Рассказывает Delfi Dom&Sad.

Самая важная вещь, которую нужно учитывать еще до начала строительства бани или сауны – это то, что ее придется часто и много убирать. Даже когда вам этого очень не хочется или нет времени – этим все равно придется заниматься.

Что делать каждый раз после использования?

После каждого сеанса нужно:

поднять деревянные трапы (если они у вас есть) и оставить их сушиться, прислонив к стенам;

помыть пол во всем помещении;

протереть полки жесткой щеткой или губкой, облитой кипятком;

оставить проветриваться помещение как минимум в течение трех часов. Если есть возможность, то открытой дверь лучше оставить на всю ночь или день.

Что делать несколько раз в год?

Foto: Shutterstock

Несколько раз в год нужно: