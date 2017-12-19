10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна
Foto: Shutterstock

Редко какой частный дом сейчас обходится без бани или сауны, которые регулярно и активно используются. Но как сохранить эти помещения в отличном состоянии максимально долго и не обзавестись в бане плесенью или неприятными запахами, а также сохранить отделку в максимально хорошем состоянии? Рассказывает Delfi Dom&Sad.

Самая важная вещь, которую нужно учитывать еще до начала строительства бани или сауны – это то, что ее придется часто и много убирать. Даже когда вам этого очень не хочется или нет времени – этим все равно придется заниматься.

Что делать каждый раз после использования?

После каждого сеанса нужно:

  • поднять деревянные трапы (если они у вас есть) и оставить их сушиться, прислонив к стенам;
  • помыть пол во всем помещении;
  • протереть полки жесткой щеткой или губкой, облитой кипятком;
  • оставить проветриваться помещение как минимум в течение трех часов. Если есть возможность, то открытой дверь лучше оставить на всю ночь или день.

Что делать несколько раз в год?

10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна
Foto: Shutterstock

Несколько раз в год нужно:

  • мыть камни и удалять каменную крошку из печи-каменки. Камни моют жесткой губкой, используя моющее средство, а затем тщательно прополаскивают;
  • пару раз в год стены нужно хорошенько очистить от налипшей грязи, отшлифовать и покрыть специальным лаком для сауны (если на стенах появилась плесень – то убрать сначала ее);
  • проверять работу вентиляционных клапанов и каналов;
  • чистить дымоход (если печь дровяная) или подтягивать зажимы клемм (если печь электрическая);
  • проверять деревянные детали, которые располагаются рядом с печкой и дымовой трубой (при долговременном использовании у дерева в этих местах повышается опасность самовозгорания);
  • чистить от листьев и грязи сливной пол (если он установлен).

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Люкс за пару миллионов. Как выглядят роскошные дома под Ригой, выставленные на продажу

Люкс за пару миллионов. Как выглядят роскошные дома под Ригой, выставленные на продажу

ФОТО. С запахом лаванды. Как семья устроила курорт с модульными домиками под Лиепаей

ФОТО. С запахом лаванды. Как семья устроила курорт с модульными домиками под Лиепаей

Чудесный сельский колорит: дом в Мадонском крае с баньками и видом на озеро (ФОТО)

Чудесный сельский колорит: дом в Мадонском крае с баньками и видом на озеро (ФОТО)

10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна

10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна

Да будет снег! Как со вкусом использовать бумажные снежинки в интерьере

Да будет снег! Как со вкусом использовать бумажные снежинки в интерьере

Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми?

Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми? (2)

ФОТО. Обычные дома, которые выглядят как пряничные домики

ФОТО. Обычные дома, которые выглядят как пряничные домики

Спим не глядя: 9 самых распространенных ошибок в оформлении спальни

Спим не глядя: 9 самых распространенных ошибок в оформлении спальни

подробнее
Да будет снег! Как со вкусом использовать бумажные снежинки в интерьере

Да будет снег! Как со вкусом использовать бумажные снежинки в интерьере

Как сохранить елку зеленой и свежей как можно дольше

Как сохранить елку зеленой и свежей как можно дольше

Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми?

Почему кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми? (2)

ФОТО. Обычные дома, которые выглядят как пряничные домики

ФОТО. Обычные дома, которые выглядят как пряничные домики

Шесть рекомендаций тем, кто собирается дарить свечи

Шесть рекомендаций тем, кто собирается дарить свечи

подробнее