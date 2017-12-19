10 важных правил, которые нужно соблюдать, если у вас есть сауна

Редко какой частный дом сейчас обходится без бани или сауны, которые регулярно и активно используются. Но как сохранить эти помещения в отличном состоянии максимально долго и не обзавестись в бане плесенью или неприятными запахами, а также сохранить отделку в максимально хорошем состоянии? Рассказывает Delfi Dom&Sad.
Самая важная вещь, которую нужно учитывать еще до начала строительства бани или сауны – это то, что ее придется часто и много убирать. Даже когда вам этого очень не хочется или нет времени – этим все равно придется заниматься.
Что делать каждый раз после использования?
После каждого сеанса нужно:
- поднять деревянные трапы (если они у вас есть) и оставить их сушиться, прислонив к стенам;
- помыть пол во всем помещении;
- протереть полки жесткой щеткой или губкой, облитой кипятком;
- оставить проветриваться помещение как минимум в течение трех часов. Если есть возможность, то открытой дверь лучше оставить на всю ночь или день.
Что делать несколько раз в год?
Несколько раз в год нужно:
- мыть камни и удалять каменную крошку из печи-каменки. Камни моют жесткой губкой, используя моющее средство, а затем тщательно прополаскивают;
- пару раз в год стены нужно хорошенько очистить от налипшей грязи, отшлифовать и покрыть специальным лаком для сауны (если на стенах появилась плесень – то убрать сначала ее);
- проверять работу вентиляционных клапанов и каналов;
- чистить дымоход (если печь дровяная) или подтягивать зажимы клемм (если печь электрическая);
- проверять деревянные детали, которые располагаются рядом с печкой и дымовой трубой (при долговременном использовании у дерева в этих местах повышается опасность самовозгорания);
- чистить от листьев и грязи сливной пол (если он установлен).