10 заповедей чистого холодильника

Delfi Dom Sad
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10 заповедей чистого холодильника
Foto: Shutterstock

Разница между организованным холодильником и захламленным лишь в одном – вашей дисциплине. Портал FurnishHome собрал 10 идей и принципов, которые позволят вам изменить ситуацию в вашем доме к лучшему. С ними ваш холодильник будет всегда чист, а вы – здоровы и счастливы!

Правильно установленная температура

Правильная температура для холодильника – это 5 градусов по Цельсию или немного ниже. Устанавливайте его только на данный режим.

Замораживайте то, что должно быть заморожено

Все продукты, которые требуют заморозки... действительно нужно замораживать, иначе они начнут портиться!

Прозрачные контейнеры для хранения

10 заповедей чистого холодильника
Foto: Shutterstock

Такие контейнеры помогут вам видеть, где и как скапливаются остатки еды, крошки и кусочки, например, петрушки, и помогут предотвратить появление неприятного запаха.

Все полочки нужно мыть... раз в неделю

Мыть их нужно тряпочкой, смоченной в теплой воде и жидком мыле. Например, по воскресеньям.

Проверяйте срок годности продуктов

Очень важно перед употреблением еще раз проверять срок годности продуктов.

Ящик для овощей нужно чистить два-три раза в неделю

10 заповедей чистого холодильника
Foto: Shutterstock

Так как овощи и зелень являются одними из главных загрязнителей холодильника, ящик для них нужно чистить и того чаще (2-3 раза в неделю) ото всех остатков пищи.

Не смешивайте продукты

Расположите все продукты ровно так, как показано в инструкции к холодильнику: в одно место яйца, в другое – овощи и фрукты, в третье – мясо.

Отдельные пакетики и боксы для пахнущих продуктов

Все пахнущие продукты, которые вызывают у вас не лучшие ассоциации и доставляют немало хлопот, нужно хранить в отдельных покупных боксах. Например, сыр.

Мойте полочки на внутренней стороне двери почаще

10 заповедей чистого холодильника
Foto: Shutterstock

Мы иногда забываем про внутренние полочки на двери холодильника, а их тоже нужно мыть раз в неделю, чтобы запах продуктов не оставался в холодильнике.

Часовая ежемесячная уборка

Раз в месяц разгружайте холодильник полностью и мойте основательно. И тогда у вас не будет никаких проблем с запахами!

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Delfi Dom Sad

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