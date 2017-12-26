100 вещей, которые надо выбросить из дома перед Новым годом

Признайтесь — регулярно даете себе обещание, что в доме всегда будет порядок и чистота? Мы поможем воплотить его в жизнь. Чтобы в доме стало чище, прежде всего надо… нет, не вымыть полы. Надо избавиться от лишнего. Выкинуть, продать, подарить, отдать нуждающимся. Вот 100 вещей, от которых точно надо избавиться еще в этом году.

Кухня

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1. Просроченную еду и соусы из холодильника.

2. Замороженную еду, настолько древнюю, что вы не помните, что это, откуда и зачем.

3. Просроченные пряности.

4. Остатки салфеток и "украшательств" для праздничного стола, которые вам точно никогда не понадобятся.

5. Пластиковые контейнеры без крышек.

6. Чашки со сколами.

7. Все приборы и приспособления, имеющиеся в двойном размере.

8. Ржавые или сломанные вещи.

9. Поломанные формы для льда.

10. Поваренные книги, которые никогда не открывались.

11. "Запасные" бутылки для воды.

12. Палочки для еды на вынос.

13. И пакеты.

14. И меню разных ресторанов.

15. Старые губки.

16. Потрепанные жизнью полотенца.

17. Лишние вазы для цветов.

Ванная комната

Foto: Shutterstock

18. Просроченная косметика.

19. Просроченный крем для загара.

20. Растянутые резинки.

21. Старые зубные щетки.

22. Потрепанные мочалки.

23. Лишние полотенца (2-3 на человека — достаточно).

24. Видавшую виды люфу.

25. Высохший лак для ногтей.

26. Всякие старые лишние принадлежности для ванной.

27. И чистящие средства.

28. Полупустые пробники парфюма.

29. Лишние или использованные наборы для путешествий.

30. Выдохшиеся ароматизаторы.

31. Модное мыло, которое вы так и не решились открыть.

32. Одноразовые бритвы, которые вам не понравились.

33. Так и не открытые рекламные пакеты с косметикой.

34. Просроченные лекарства.

Спальня

Foto: Shutterstock

35. Уже прочитанные книги.

36. Журналы, на которые в прошлом году так и не нашлось времени.

37. Старые подушки (надо менять раз в год).

38. Лишние декоративные подушки.

39. Стул у кровати, на который складывается вся одежда.

40. Сломанные жалюзи.

41. Пожелтевшие абажуры.

42. Ненужные бумаги.

43. Старые и заброшенные телефоны.

44. Бижутерия, которую так никто и не надел хотя бы раз.

45. Чашка, копилка, тарелка с мелочью (потратьте или пожертвуйте!)

46. Остатки свечей

Шкаф в спальне

Foto: Shutterstock

47. Одежда, которую вы не носите.

48. Неподходящая одежда.

49. Неудобная обувь.

50. Старое платье или костюм "на выход", который вы уже точно не оденете.

51. Проволочные плечики.

52. Носки без пары.

52. Перчатки без пары.

53. Потрепанные или потерявшие цвет платки и шарфы.

55. Сломанные сумочки.

56. Сумки непонятного назначения.

57. Шапки, которые разонравились.

Детская

Foto: Shutterstock

58. Высохшие фломастеры и краски.

59. Сломанные мелки.

60. Сломанные игрушки.

61. Одежда, из которой ребенок вырос.

62. Игрушки, с которыми никто не играет.

63. Мебель, из которой все выросли.

64. Лишние картины и аппликации.

Гостиная

Foto: Shutterstock

65. Лишние свечи.

66. Ковер, об который все спотыкаются.

67. Журналы с кофейного столика.

68. Пульты от старого телевизора.

69. Умершие домашние цветы :(.

70. Безделушки, которые… совсем бесполезны.

71. Сломанную, поцарапанную или пошедшую пятнами мебель.

Домашний офис

Foto: Shutterstock

72. Старые бумаги и счета.

73. Устаревшую или сломанную технику.

74. USB-кабеля, которые вы вряд ли будете использовать.

75. Лишние резинки и скрепки.

76. Старые, ненужные, нерабочие CD и DVD-диски.

Стенной шкаф

Foto: Shutterstock

77. Побитую молью одежду.

78. Сломанные зонтики.

79. Почти закончившуюся оберточную бумагу.

80. Сломанные вещи.

81. Дополнительные покрывала, годами собирающие пыль.

82. "Может быть кому-то подарю" вещи, которые — так и не подарили.

83. Старый пылесос, который уже не сосет.

84. Старые украшения, вышедшие из моды.

85. Пластиковые контейнеры, просто занимающие место.

86. Надувной матрас, который уже воняет.

87. Старые потрепанные или поломанные чемоданы.

88. Ткань, которая так и не пригодилась.

Гараж

Foto: DELFI

89. Сломанные, ржавые или избыточные инструменты.

90. Спортивные снаряды, давно никому ненужные.

91. Сдутые мячи.

92. Старый и давно нерабочий холодильник.

93. Вещи, которые вы все собирались "кому-то отдать".

94. Старые удобрения.

95. Излишки той краски, что уже лет пять как не используется в доме.

96. Незаконченный "проект" в стиле "сделай сам".

97. Разные "в хозяйстве пригодятся" мелочи, которые не пригождаются уже много лет.

98. Корзинка для пикника, которую вы использовали один раз. Кажется.

99. Коробки "всякого", куда собрано "что-то", что может пригодиться "когда-нибудь".

100. Складной столик, который уже давно сломан.