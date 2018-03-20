11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете

Практически у всего, что нас окружает, есть срок годности. У некоторых – вроде открытого молока и прочих продуктов в холодильнике – этот срок измеряется днями. У некоторых – годами. А что-то – как нам кажется – не имеет этого срока вовсе. Вот 11 таких вещей, которые кажутся нам вечными, но их обязательно нужно менять.