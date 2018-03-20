11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете

Delfi Dom Sad
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Спортивная обувь и тапки – полгода
11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете
Foto: Shutterstock

Практически у всего, что нас окружает, есть срок годности. У некоторых – вроде открытого молока и прочих продуктов в холодильнике – этот срок измеряется днями. У некоторых – годами. А что-то – как нам кажется – не имеет этого срока вовсе. Вот 11 таких вещей, которые кажутся нам вечными, но их обязательно нужно менять.

Зубная щетка (3 месяца) и зубная паста (один год)

11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете
Foto: Shutterstock

Про то, что зубную щетку нужно менять раз в три месяца, не знает только ленивый. А вот тот факт, что зубная паста не должна храниться больше года, мы как-то забываем. Проверьте свои запасы зубной пасты, которые вы купили на распродаже полгода назад и не забудьте про дорожные наборы с маленькими тюбиками (если они у вас есть, конечно).

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Спортивная обувь и тапки – полгода

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Delfi Dom Sad

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