11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете

Практически у всего, что нас окружает, есть срок годности. У некоторых – вроде открытого молока и прочих продуктов в холодильнике – этот срок измеряется днями. У некоторых – годами. А что-то – как нам кажется – не имеет этого срока вовсе. Вот 11 таких вещей, которые кажутся нам вечными, но их обязательно нужно менять.
Зубная щетка (3 месяца) и зубная паста (один год)
Про то, что зубную щетку нужно менять раз в три месяца, не знает только ленивый. А вот тот факт, что зубная паста не должна храниться больше года, мы как-то забываем. Проверьте свои запасы зубной пасты, которые вы купили на распродаже полгода назад и не забудьте про дорожные наборы с маленькими тюбиками (если они у вас есть, конечно).
- 1. Спортивная обувь и тапки – полгода
- 2. Чай в пакетиках - полгода
- 3. Расчески – один год
- 4. Удлинители – два года
- 5. Солнечные очки – два года
- 6. Бюстгальтер – два года
- 7. Кухонные доски – три года
- 8. Полотенца – три года
- 9. Кисточки для макияжа – 5 лет
- 10. Подушки (2-3 года), одеяла (7 лет) и матрасы (8-10 лет)