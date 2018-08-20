13 секретов покраски от профессиональных маляров

Профессиональные маляры работают быстро и качественно, и владеют такими методами, что со стороны их работа кажется легкой. У каждого маляра есть свои излюбленные приемы и предпочтения, но если их обобщить, можно выделить 13 важных секретов, которые могут оказаться полезными для вас по мнению портала FurnishHome.

1. Отшлифуйте поверхность

Вы должны приступить к покраске только тогда, когда поверхность будет гладкой, и только в этом случае стены или деревянные предметы можно окрасить идеально. Некоторые профессионалы предпочитают использовать шлифовальную машину, чтобы не тратить на шлифовку много времени. Заполните неровности шпаклевкой или герметиком и разгладьте утолщения возле отверстий для гвоздей. Шлифование также устранит заусенцы и шероховатости в вашей отделке.

Отшлифуйте стены от плинтуса до потолка шлифовальной бумагой с тонкой зернистостью. Для этого можно использовать специальное устройство для шлифовки стен, состоящее из прямоугольной головки на шарнирах, на которую крепится шлифовальная бумага, и длинной ручки. Затем отшлифуйте горизонтальные поверхности возле плинтуса и потолка. Не давите сильно на ручку, так как головка может повернуться и повредить стену. Если вы собираетесь красить не стены, а деревянные изделия, отшлифуйте их шлифовальной губкой, чтобы лучше добраться до неровностей на закругленных и труднодоступных участках поверхностей.

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2. Используйте тонированную грунтовку

Перед тем как профессионалы начинают красить стены, они заполняют все отверстия и трещины герметиком. Но если красить сразу по герметику, он будет высасывать влагу из краски, придавая ей монотонный и тусклый вид. Эти пятна будут заметно отличаться от остальной стены. Чтобы избежать этого, профессионалы тонируют грунтовку.

Вместо того чтобы использовать белую грунтовку, профессионалы обычно тонируют ее в серый цвет или под цвет используемой краски. Тонированная грунтовка способствует лучшей покраске стен, чем простая, и в результате отделочное покрытие будет более ярким и потребуется меньше слоев краски. Это особенно актуально для красной или оранжевой краски, для которых может потребоваться три или более слоев, если не использовать тонирование грунтовки.

3. Прижмите ленту шпателем

Нет ничего более обескураживающего, когда вы закончили покраску, чем отклеивать ленту от открашенного изделия и обнаружить, что краска проникла под нее. Чтобы не мучить шею усилиями, которые могут потребоваться для соскабливания краски, тщательно приклейте ленту, прежде чем начнете красить. Профессионалы советуют пройтись по ленте шпателем, чтобы плотнее прижать ее. Тогда краска не затечет под ленту.

Используйте синюю малярную ленту вместо клейкой. Клейкая лента может оставить липкий остаток, который трудно отчистить. Кроме того, краска может сморщить ленту и немножко изогнуть, а потом проникнуть под такую волну. Малярную ленту можно оставить на несколько дней (до двух недель), и все равно она легко снимается. И она препятствует проникновению краски.

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4. Используйте кондиционер для краски, чтобы не оставлять следы от кисти и нахлеста краски на стене

Секрет отделки, при которой нет нахлеста краски и следов кисти, состоит в том, что в краску добавляют разбавитель (также называемый кондиционером для краски). Что это дает? Во-первых, это замедляет высыхание краски, так что у вас времени, чтобы перекрыть только что окрашенные участки без получения некрасивых следов нахлеста, которые случаются, когда вы красите по высохшей краске, имеющей более темный цвет. Во-вторых, разбавитель краски выравнивает ее, так что мазки практически исключены (или, по крайней мере, менее видны). Профессионалы используют разбавитель при покраске гипсокартона, изделий из дерева, шкафов, дверей. Из инструкции производителя вы узнаете, сколько кондиционера добавить к банке краски.

5. Соскоблите кромку с шероховатого потолка

Проблема с окраской стены вдоль края потолка заключается в том, что почти невозможно получить прямую линию вдоль верхней части стены без нечаянных мазков по потолку. Однако у профессионалов есть простое решение. Они соскабливают кромку по периметру потолка отверткой, чтобы избавиться от шероховатостей. Это позволяет покрасить стену без следов краски на потолке. Отвертка создает крошечный гребень вдоль краев потолка, так что кончики щетинок с краской удерживаются в них, и эти углубления заполняются краской, так что больше не заметны.

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6. Используйте холщовую ткань для защиты мебели и пола от краски

Профессионалы не используют, конечно, простыни для защиты мебели и вам не советуют. Тонкие простыни не предохранят пол от брызг краски. А капли на пластике долго не сохнут, и вы их можете разнести на подошвах своей обуви по всему дому.

Используйте то, что используют профессионалы, – грубую холщовую ткань. Она не скользкая и поглощает брызги (но все-таки вытирайте разлитую краску, потому что большое ее скопление может просочиться сквозь холст. Если вы красите потолок, вам не нужно покрывать сразу весь пол, по словам специалистов достаточно полосы ткани длиной, равной длине комнаты. Это идеальная защита от краски, и ее легко переместить.

7. Завершите покраску одной стены, прежде чем браться за другую

Казалось бы, легче разобраться со всеми углами в комнате, все покрасить, а потом заняться прокаткой стен, но профессионалы так не поступают. Они добиваются бесшовного вида стен благодаря тому, что красят вначале одну стену и завершают ее отделку прокаткой, прежде чем начать красить другую стену. Это позволяет лучше смешаться краске, нанесенной щеткой и валиком.

Когда вы переходите к прокатке, прикройте сосуд с краской, ведро, лоток или контейнер влажным полотенцем, чтобы предохранить краску и инструменты от высыхания, пока они не используются.

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8. Соскоблите краску с окон (не заклеивайте их лентой)

Не тратьте время на заклеивание окон, когда красите рамы, – это занимает много времени, а краска обычно все равно попадает на окно. Красьте, и пусть себе краска попадает на стекло. Когда она высохнет, просто соскребите ее лезвием бритвы. Краска отслоится за секунды. "Только будьте осторожны, чтобы не соскоблить краску между деревом и стеклом. Тогда влага сможет попасть на дерево, и оно начнет гнить.

9. Смешайте всю краску, чтобы стены не получились разного оттенка

В разных банках может оказаться разный оттенок краски. Если вы смените банку краски на середине стены, это может быть очень заметно. Для того чтобы обеспечить согласованность цветов от начала до конца, профессионалы смешивают краску из всех банок в большом ведре.

Некоторые профессионалы берут потом краску прямо из ведра. Это избавляет от необходимости наливать краску в лоток, хотя тяжелое ведро труднее передвигать. Смотрите, как вам удобнее.

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10. Мойте валики

И дешевые, и дорогие валики нужно вымыть после покупки, перед их первым использованием, чтобы избавиться от пушинок, волокон или волосков, которые станут заметны, как только вы начнете красить. Вымойте валики водой с жидким мылом и рукой проведите по ним вверх-вниз, чтобы снять прилепившиеся ворсинки. После этого вы можете использовать ролик сразу, не дожидаясь, пока он высохнет.

11. Вымойте загрязненные стены ветошью

Краска не будет связываться с жирной или грязной поверхностью, какой бывает стена над плитой в кухне, коридор, где стягивают свои грязные сапоги и трутся при этом об стены, или места вокруг выключателей, к которым прикасаются грязными руками. Профессионалы рекомендуют использовать обезжиривающие средства, чтобы почистить грязную или жирную поверхность. Оно снимает практически все, что может помешать краске лечь ровно.

Обязательно прочитайте инструкцию на этикетке этого средства и следуйте ей, средство может быть очень сильным. Вам потребуются резиновые перчатки и защитные очки.

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12. Не стряхивайте кисть перед мазками

Профессионалы рекомендуют придерживаться тактики "макнул и крась". Они погружают кисть в краску на 3,5-4 см, придавливают каждую сторону кисти к краю контейнера, чтобы стекли тяжелые капли, и начинают красить. А самодеятельные маляры часто действуют по принципу "набрал и слил", оставляя большую часть краски на стенках контейнера. Профессионалы считают, что нет никакого смысла набрать краску и тут же от нее избавиться.

13. Придавите краску, чтобы избежать потеков

Когда на кисти много краски, легко образуются ее потеки при окраске в углах. Чтобы этого не случилось, начинайте красить на расстоянии 1-1,5 см от ребра. Когда краски на кисти будет меньше, подвиньте ее и проведите по ребру. Пусть щетина кисти придавит немного краску по линии соединения стен. Возможно, это придется повторить несколько раз, чтобы покрытие было сплошным, но так вы избежите излишков краски на деревянных изделиях и в углах.

Эти советы облегчат покраску и помогут избежать проблем, с которыми часто сталкиваются неопытные самодеятельные маляры.