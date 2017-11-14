13 способов использовать яблочный уксус в быту

Оказывается яблочный уксус используется не только в народной медицине и кулинарии. С его помощью можно сделать кухню чище, а сад – плодороднее. Вот 13 идей для использования яблочного уксуса в быту и хозяйстве по мнению портала FurnishHome.

Способ № 1: чистка микроволновки, плиты и других стальных поверхностей. Смешайте уксус и воду в равной пропорции и используйте данную смесь для очистки микроволновки, плиты и различных других стальных поверхностей!

Способ № 2: чтобы промыть внутренние части посудомоечной машины, добавьте четверть стакана уксуса к вашему обычному моющему средству. Такой рецепт помогает даже от пятен от вина и кофе.

Способ № 3: уксус поможет избавиться и от плесени в ванной. Лучше всего использовать его в чистом виде, разбрызгивая на плесень.

Способ № 4: стиральную машину тоже можно почистить с помощью уксуса. Добавьте два стакана, как отбеливатель (вместе с порошком) и запустите пустую машинку на быструю стирку.

Способ № 5: для очистки водостока используйте сначала полстакана соды, а через 5 минут влейте в трубу стакан уксуса с горячей водой. Через 10 минут опять пролейте все обильно горячей водой (кипятком).

Способ № 6: если в вашей посудомоечной машине есть накипь, пустите ее на обычном режиме пустую, но с вашим моющим средством. Спустя 3 минуты после того, как дно машинки заполнится водой, добавьте в нее 2 стакана уксуса.

Способ № 7: для обычной стирки вещей уксус может быть отличным дезинфицирующим средством!

Способ № 8: чтобы убрать воск от свечи с любой мебели, используйте тряпку, смоченную в горячей воде и яблочном уксусе.

Способ № 9: так же можно удалить темные пятна на мебели от чашек с кофе и чаем!

Способ № 10: любые разводы и грязь на окнах можно удалить с помощью уксуса и горячей воды.

Способ № 11: если у вас на ковре есть пятно, используйте уксус для его выведения. Налейте его на ковер, вотрите, хорошо потрите, а затем удалите уксус тряпкой, смоченной в теплой воде. Затем ковер нужно пропылесосить.

Способ № 12: уксус также помогает на клумбах и грядках. Распылите его на маленькие сорняки, и они увянут!

Способ № 13: культурные растения можно поливать раствором из уксуса (100 г уксуса на 10 л воды), от этого они растут быстрее.