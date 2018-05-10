15 вредных привычек в уборке, от которых нужно отказаться как можно быстрее

В попытках сделать уборку быстрее и эффективнее мы нередко допускаем ошибки, которые сводят все наши старания на нет. The Spruce рассказывает, какие привычки делают уборку более трудной, частой и утомительной.

Мы позволяем бумагам накапливаться

Несмотря на то, что большинство услуг и процессов уже автоматизированы, у нас дома все равно накапливаются горы бумаг: журналы, газеты, рекламные листовки, учебные бумаги, черновики. И вот этого допускать нельзя.

Определите место возле входа для всей почты, периодики и бумаги и поставьте рядом с ним измельчитель или мусорную корзину. По меньшей мере раз в неделю сортируйте бумагу (нужное/ненужное) и выбрасывайте лишнее.

Собирайте в отдельную папку важные документы (налоговые документы, чеки за медицину и образование). Делайте цифровые фото ставьте их в рамки. Отдайте журналы в пансионаты, школы, кружки рукоделия и читайте новости в интернете.