15 вредных привычек в уборке, от которых нужно отказаться как можно быстрее

В попытках сделать уборку быстрее и эффективнее мы нередко допускаем ошибки, которые сводят все наши старания на нет. The Spruce рассказывает, какие привычки делают уборку более трудной, частой и утомительной.
Мы позволяем бумагам накапливаться
Несмотря на то, что большинство услуг и процессов уже автоматизированы, у нас дома все равно накапливаются горы бумаг: журналы, газеты, рекламные листовки, учебные бумаги, черновики. И вот этого допускать нельзя.
Определите место возле входа для всей почты, периодики и бумаги и поставьте рядом с ним измельчитель или мусорную корзину. По меньшей мере раз в неделю сортируйте бумагу (нужное/ненужное) и выбрасывайте лишнее.
Собирайте в отдельную папку важные документы (налоговые документы, чеки за медицину и образование). Делайте цифровые фото ставьте их в рамки. Отдайте журналы в пансионаты, школы, кружки рукоделия и читайте новости в интернете.
- 1. Мы оставляем влажными полотенца и душевую шторку
- 2. Мы используем слишком много чистящего средства
- 3. Мы используем грязные инструменты
- 4. Одна дезинфицирующая салфетка на всю ванную
- 5. Мы оставляем грязную посуду в мойке
- 6. Мы ходим по дому в уличной обуви
- 7. Мы неправильно храним чистящие средства
- 8. Мы забиваем холодильник
- 9. Мы не застилаем постель
- 10. Мы не читаем инструкции
- 11. Мы используем слишком агрессивные чистящие средства
- 12. Мы протираем пыль после уборки пылесосом
- 13. Мы не заканчиваем задачи
- 14. Мы затягиваем с уборкой до последнего