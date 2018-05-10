20 самых необычных применений кускового мыла в быту

Гели для душа и жидкое мыло почти окончательно вытеснили обычное кусковое мыло из наших домов. Но если вы питаете особую страсть к этим разноцветным кусочкам, то вот несколько способов, как его можно использовать помимо обычного мытья рук, пишет портал FurnishHome.

Итак, как может облегчить нам жизнь обычное мыло?

1. Обычным кусковым мылом можно натереть заедающую металлическую молнию, например, на сапогах или сумке.

2. Поскребите ногтями мыло перед работами с грунтом. Отмыть руки будет гораздо легче.

3. Используйте кусочек мыла для разметки на ткани.

4. На основе натертого мыла (лучше хозяйственного натурального) и воды можно сделать раствор для отпугивания вредителей на растениях, в том числе и комнатных. В сеточках, старых колготках или просто на веревочках можно повесить куски мыла на деревьях.

5. Кусок мыла, обернутый тканью, может стать вашей новой игольницей.

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6. Мылом можно натирать стекла и зеркала, чтобы те не запотели.

7. Мылом можно натереть направляющие ящиков, чтобы те двигались легче и без скрипа.

8. Если смочить мыльным раствором скрипящие деревянные половицы, скрип исчезнет.

9. Смазанные мылом гвозди и шурупы легче вбивать и вкручивать.

10. Намазав мылом мебельные ножки, вы отвадите от них свою собаку, которая любит их грызть.

11. Куски мыла можно использовать для ароматизации кроссовок и другой обуви. Положите на ночь. Вы удивитесь результату!

12. Мылом можно смазать замок. Намажьте обильно на ключ и проверните несколько раз.

13. Еще наши прабабушки использовали кусочки ароматного мыла для белья в шкафу.

14. Покусали комары или другие насекомые? Потрите место укуса мылом, чесаться будет гораздо меньше.

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15. Раствором мыла с водой можно сбрызнуть старые обои, чтобы те легче отстали от стен.

16. Дно чугунной кастрюли не почернеет, если его натереть мылом.

17. Пятна крови и травы хорошо поддаются натуральному хозяйственному мылу.

18. Мыльный раствор поможет найти прокол в велосипедной камере или надувном круге. Ищите воздушные пузыри!

19. Кусочком мыла правильного оттенка можно замазать отверстия от шурупов или гвоздей на стене.

20. Замучила скрипящая дверь? Натрите петли мылом!