25 вещей, которые вы используете совершенно неправильно

Зачастую то, как мы привыкли использовать самые обычные предметы, является не самым правильным, эффективным или удобным способом. Good Housekeeping рассказывает, как сделать быт проще, удобнее и комфортнее с помощью самых обычных предметов.

Чаще используйте овощечистку

Овощечисткой можно быстро снимать тонкие ломтики лука и избежать опухших от слез глаз.

Правильно расставляйте посуду в посудомоечной машине

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Самые грязные предметы ставьте ближе к распрыскивателю и убедитесь, что ничто не блокирует отделение с моющим средством. Посуда может мешать открытию отделения и равномерному распределению средства.

Используйте все насадки для пылесоса

Эти насадки — ваши лучшие друзья! Они делают уборку намного быстрее, проще и помогут вам избавиться от пыли и аллергенов в местах, о которых вы обычно забываете.

Перемешиваете жидкие и твердые продукты одновременно

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Сначала кладите в чашу блендера жидкие продукты и добавляйте остальные составляющие. Воронка, образующаяся жидкостью в чаше, будет затягивать вниз твердые ингредиенты и обеспечит равномерное смешивание.

Тонкая оберточная бумага — не только для подарков

Когда вы складываете легко мнущуюся одежду, то переложите ее листом тонкой оберточной бумаги (подойдут и мешки от химчистки), и складывайте как обычно. Бумага препятствует образованию складок и заломов на ткани.

Дезинфицируйте губки и мочалки

Губки и мочалки потеряют свою эффективность, если раз в несколько дней их не дезинфицировать и не менять раз в месяц. Намочите губку в воде, положите ее в микроволновую печь и включите ее на максимальную мощность на одну минуту.

Не мойте чеснокодавилку в посудомоечной машине

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Чеснок довольно липкий продукт и часто его кусочки застревают в отверстиях чеснокодавилки. Без ручной чистки здесь практически никогда не обойтись, поэтому обычная посудомоечная машина с этой работой не справляется.

Секрет для кольца с ключами

Забудьте о сломанных ногтях: Чтобы снять или надеть ключ на кольцо, просуньте зубцы антистеплера между витками кольца, сожмите зубцы и разделите витки — ключ легко соскользнет или наденется на кольцо.

Закалывайте невидимки волнистой стороной внутрь

Большинство людей использует невидимки волнистой стороной наружу и это неправильно. Эта сторона предназначена для того, чтобы невидимка лучше держалась на волосах.

Простой способ выложить топпинг на йогурт

Если вы всегда ложечкой выскребали мед, варенье или фруктовый топпинг на ваш йогурт, то у нас для вас хорошие новости. Оказывается, удобнее всего складывать пластиковый стаканчик пополам, чтобы отделение с топпингом оказывалось над йогуртом и спокойно выливалось поверх него.

Не переборщите со стирательным порошком

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Если вы используете больше моющего средства, чем нужно, это не сделает ваше белье чище или белее. Наоборот, оно может не до конца выполоскаться из ткани и способствовать ее загрязнению. Всегда читайте инструкцию на упаковке моющего средства.

Выливайте воду из утюга

Всегда опустошайте резервуар для воды в утюге, прежде чем перестать им пользоваться, особенно если вы его храните в горизонтальном положении. Это препятствует попаданию воды во внутренний механизм утюга и обесцвечиванию подошвы утюга, а также продлевает его срок службы.

Не поднимайте крышку долговарки при готовке

Как бы мы ни умирали от желания узнать, как же там поживает ваш суп или рагу, не стоит лишний раз поднимать крышку. Долговарки работают по принципу удерживания тепла внутри, и каждый раз, когда вы поднимаете крышку, тепло улетучивается и процесс готовки удлиняется.

Вешайте туалетную бумагу свободным краем вперед

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Этот вопрос регулярно вызывает бурные споры — одни говорят, что свободный край должен свисать позади рулона, а другие — впереди рулона. Мы придерживаемся второй версии, поскольку это более гигиенично — туалетная бумага не соприкасается со стеной, да и к тому же в патенте о туалетной бумаге от 1891 года сам изобретатель считает так же.

Не храните зубные щетки в закрытом шкафчике

Если вы кладете влажную зубную щетку в темный закрытый шкафчик, то вы не позволяете ей полностью высохнуть и способствуете размножению на ней вредных бактерий. Храните их в "открытом" пространстве и опускайте крышку унитаза, прежде чем спускать воду.

Выключайте из сети тостеры и печки

Заведите себе привычку вытаскивать вилку тостера, гриля и печи из розетки. Всегда есть риск возникновения пожара, хоть и минимальный.

Наносите кондиционер сначала на концы волос

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По словам экспертов, нанесение кондиционера или бальзама нужно начинать с концов волос, поскольку именно кончики волос являются самой старой, поврежденной и сухой частью волоса. Нанесите кондиционер и равномерно распределяйте его по направлению к корням. Если наносить бальзам или кондиционер сначала на корни волос или кожу головы, то они могут быстро засаливаться и стать грязными и неопрятными.

Привычное "накачивание" кисточки тушью

Многие считают, что, если несколько раз подряд засунуть и вытащить кисточку во флакончик с тушью, то можно набрать на кисточку больше туши. Однако это действие накачивает больше воздуха во флакончик и тушь внутри быстрее высыхает и становится комковатой.

Металлические ложки и лопатки для антипригарной посуды

Чтобы не повредить антипригарное покрытие на сковородках и кастрюлях, используйте деревянные или силиконовые ложки и лопатки, и не составляйте эту посуду друг в друга. Это продлит срок службы вашей посуды.

Не забывайте чистить кофеварку

Кофеварка — раздолье для микробов и плесени, поэтому чистите, мойте и просушивайте все съемные части после каждого использования, а не только кувшинчик. В чистой кофеварке и кофе вкуснее.

Не используйте средство для мытья посуды для мытья всего

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Да, эти средства отлично борются с жиром, но они и оставляют разводы на многих материалах. Поэтому не стоит использовать жидкое мыло для мойки автомобильных окон и зеркал.

Оптимальная температура морозильника

Морозильник должен морозить, поэтому выставьте температуру морозильника как можно ниже. А если мороженое стало слишком твердым, то храните его в дверце морозильника, где температура будет выше всего.

Охладите венчик и миску

Если вы хотите, чтобы ваш миксер стал вашим лучшим помощником, то перед тем как взбивать сливки или другой продукт, охладите венчик и миску, и вы получите максимально пышный и воздушный результат.

Не кладите в блендер продукты целиком

Чтобы продукты в блендере измельчились равномерно, то перед тем как их закладывать в чашу, порежьте их помельче. Небольшие кусочки, кстати, намного удобнее загружать через трубу кухонного комбайна, когда он уже работает, чем включать его с полностью нагруженной чашей.

Не наносите базу пальцами

Так вы только размажете праймер и результат будет неопрятным и некрасивым. Кроме того, трогать кожу лица пальцами — совсем негигиенично. Вместо этого используйте специальный спонж или кисть для нанесения основы.