5 предметов интерьера, на которых можно сэкономить (и три предмета на которых этого делать не стоит)

Любой интерьер нуждается в аксессуарах —например, небольших предметах мебели, коврах, посуде, декоративных подушках и текстиле. Но если дело касается не одной комнаты, а всего дома или квартиры, то сумма за такие мелочи набегает довольно большая. Интерьер-дизайнеры и декораторы рассказали порталу Real Simple, на каких предметах можно сэкономить, а на какие можно потратиться.

Профессиональные декораторы и дизайнеры интерьера работают с самыми разными клиентами, помещениями и бюджетами и рассказывают, какие предметы интерьера стоят того, чтобы выложить за их дизайн и качество сумму выше среднего, а на каких можно сэкономить. 1. Итак, на что лучше НЕ тратиться

Итак, на что лучше НЕ тратиться 2. На что СТОИТ потратить деньги