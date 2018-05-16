5 предметов интерьера, на которых можно сэкономить (и три предмета на которых этого делать не стоит)

Delfi Dom Sad
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Итак, на что лучше НЕ тратиться
5 предметов интерьера, на которых можно сэкономить (и три предмета на которых этого делать не стоит)
Foto: Shutterstock

Любой интерьер нуждается в аксессуарах —например, небольших предметах мебели, коврах, посуде, декоративных подушках и текстиле. Но если дело касается не одной комнаты, а всего дома или квартиры, то сумма за такие мелочи набегает довольно большая. Интерьер-дизайнеры и декораторы рассказали порталу Real Simple, на каких предметах можно сэкономить, а на какие можно потратиться.

Профессиональные декораторы и дизайнеры интерьера работают с самыми разными клиентами, помещениями и бюджетами и рассказывают, какие предметы интерьера стоят того, чтобы выложить за их дизайн и качество сумму выше среднего, а на каких можно сэкономить.

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Итак, на что лучше НЕ тратиться

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Delfi Dom Sad

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