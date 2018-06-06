5 спасительных хитростей для стирки и белья, которые сэкономят вам кучу времени

Подготовленность — ключ к успеху. В следующий раз, когда вы заляпаете соусом любимую блузку или после стирки ваш свитер по размеру сгодится лишь младенцу, вместо того, чтобы лихорадочно искать решение проблемы, вы будете спокойны как Будда, пишет Apartment Therapy.

Сушильная машина может быть и отпаривателем

Нет отпаривателя для одежды? Не проблема. Если ваша одежда немного более мятая, чем нужно, то используйте сушильную машину (если она у вас есть). Положите в нее мятую одежду и мокрое чистое полотенце для рук и дайте машине поработать 10-15 минут на средней мощности.

Одежду можно гладить утюжком для волос

Если ваша любимая рубашка слишком помялась, то дело можно исправить утюжком для волос. Им особенно удобно проглаживать участки между пуговиц, манжеты и воротнички. Только убедитесь, что утюжок полностью сухой и чистый (без следов продуктов для укладки волос).

Кондиционер для волос вместо утюга

Если вы обнаружили, что ваш любимый предмет одежды "сел", то не спешите его выбрасывать. Это возможно исправить. Замочите одежду в растворе воды и кондиционера для волос на пять минут, а затем выложите его на махровое полотенце, понемногу растягивая до первоначального размера.

Водка против запаха

Если вы собираетесь на встречу и хотите надеть топ, который надевали на вечеринку прошлой ночью, то избавиться от неприятных запахов, которыми пропиталась одежда, можно с помощью водки. Налейте ее немного в пульверизатор и распылите на одежду. Этот метод, кстати, отлично нейтрализует неприятный запах в кроссовках.

Хлеб как пятновыводитель

В интернете много советов, как использовать самые необычные средства, чтобы вывести пятна. Но если под рукой нет пенки для бритья или средства для мытья посуды, а в пределах досягаемости есть хлеб, то скатайте мякиш в шарик и промокните им пятно. Хуже точно не будет, но все-таки замыть пятно нужно по возможности скорее.