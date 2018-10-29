5 вещей, которые вы должны знать об эффективном мытье посуды вручную

Если у вас нет посудомоечной машины, вы знаете, как быстро накапливается грязная посуда, и распространяется хаос на вашей кухне. Даже если у вас есть своя система против нашествия гор тарелок и кофейных кружек, мытье посуды руками съедает дополнительное время и энергию.

К счастью, жизнь без посудомоечной машины существует, и она вовсе не обязана быть несчастной. Furnish Home знает несколько секретов об этом деле и сегодня готов ими поделиться.

Используйте горячую воду

Увы, температуру, что может убить все бактерии, ваши руки вряд ли выдержат. Вы можете мыть более горячей водой, если будете использовать перчатки. А еще горячая вода хорошо для предварительного замачивания. После этой несложной процедуры мытье посуды окажется более простым и быстрым занятием. В горячую воду для замачивания вы можете добавить пищевую соду или обычное средство для мытья посуды.

Сначала мойте самую чистую посуду

С таким подходом вы очень быстро справитесь с основной массой предметов. Кстати, если вы сначала зальете горячей водой самые грязные, типа сковородок и кастрюль, к тому времени, когда вы дойдете до них, вода сделает свое дело, потому их мытье будет не таким уж трудным.

Мытье и дезинфекция — разные вещи

Есть разница между чистым внешним видом и настоящей чистотой. И коль скоро все мы стремимся именно к последнему, иногда придется пойти на крайние меры. Специалисты рекомендует один из двух способов: вы можете либо продезинфицировать свою посуду на очень горячей водяной бане (по крайней мере 170°С, не менее 30 секунд) или замочить на одну минуту посуду в дезинфицирующем растворе из отбеливателя и воды (одна столовая ложка хлорного отбеливателя на 5 литров прохладной водой).

Сушите на воздухе, когда это возможно

Вместо того, чтобы вытирать посуду потенциально грязным кухонным полотенцем, купите сушилку для посуды. Это не только сэкономит вам время, но и более гигиенично. Или хотя бы меняйте часто полотенце.

Регулярно мойте губки и щетки

Вы, наверное, слышали, что губки для посуды являются рассадником потенциально опасных бактерий и, когда они недостаточно чистые, грязнее унитаза. Чтобы избежать проблем, мойте губки и щетки для посуды каждый день и храните их в максимально сухом состоянии.

Один из эффективных способов чистки губки для посуды предполагает использование уксуса или отбеливателя (но не вместе!). Даже стафилококк боится 5-минутного замачивания! Ну, и почаще меняйте их на новые. Экономия тут вовсе ни к чему.