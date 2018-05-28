5 золотых правил для порядка на кухне, которых придерживаются авторы кулинарных книг

Delfi Dom Sad
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5 золотых правил для порядка на кухне, которых придерживаются авторы кулинарных книг
Foto: Shutterstock

Хотите, чтобы ваша кухня была одновременно и удобной, и красивой? Real Simple рассказывает об эффективных правилах, которые облегчат вашу работу на кухне и превратят ее в поистине творческий и эстетичный процесс.

Если вы хотите покончить с беспорядком на кухне раз и навсегда, то за полезными советами стоит обратиться к фуд-блогерам и авторам книг рецептов. В отличие от шеф-поваров в ресторанах, у блогеров и авторов книг (хотя они и проводят столько же времени на кухне) может и не быть огромной кухни со всевозможными приборами и инструментами. Большинство из них ведут свой кулинарный блог или экспериментируют с рецептами на домашней кухне. А это значит, что они не только эффективно организовали свою работу на кухне, но и сделали окружающее их пространство не только удобным, но и эстетичным.

На виду только функциональные и одновременно красивые вещи

5 золотых правил для порядка на кухне, которых придерживаются авторы кулинарных книг
Foto: Shutterstock

"Когда мы делали на кухне ремонт, то решили сделать полки открытыми, а это значило, что мы должны будем постоянно следить за порядком, а для нас это очень нехарактерно. Поэтому мы решили оставить на полках только те предметы, которые мы считаем и красивыми, и функциональными", — рассказывает фуд-блогер Соня Оверхайсер из A Couple Cooks.

Уберите все, что функционально, но некрасиво, в шкафчики

5 золотых правил для порядка на кухне, которых придерживаются авторы кулинарных книг
Foto: Shutterstock

"Кофейные принадлежности и медную кофемолку мы храним на полках, потому что это симпатичные вещи. Все остальные кухонные приборы мы держим в шкафчиках, в том числе и микроволновую печь. Это решение мы запланировали еще при разработке проекта кухни", — рассказывает Соня.

Купили что-то новое? Избавьтесь от чего-то старого

5 золотых правил для порядка на кухне, которых придерживаются авторы кулинарных книг
Foto: Shutterstock

Правилу "сколько зашло, столько и вышло" следовать легко, но на кухне все не так уж и просто, поскольку здесь так много полезных предметов, инструментов, приборов. "Мы очень строго следуем этому правилу и избавляемся от всех предметов с той же функцией. Например, мы купили мультиварку и тут же избавились от рисоварки, потому что мультиварка умеет делать и это тоже", — поясняет фуд-блогер.

Раз в год наводите порядок в специях

5 золотых правил для порядка на кухне, которых придерживаются авторы кулинарных книг
Foto: Shutterstock

"Специи могут буквально заполонить ваши шкафчики, а еще они со временем теряют вкус и аромат. Раз в год прочесывайте свой ящик со специями и выбрасывайте старые или неиспользованные специи. А еще храните их в подписанных баночках, а не в пакетиках — это очень удобно: так они легче просматриваются и вы сразу видите, сколько еще осталось той или иной специи", — говорит автор книги рецептов.

Самые часто используемые предметы всегда под рукой

5 золотых правил для порядка на кухне, которых придерживаются авторы кулинарных книг
Foto: Shutterstock

"Если вы используете какие-то инструменты или утварь чаще всего, то пусть они будут у вас всегда под рукой. Организуйте предметы так, чтобы обеспечить быстрый доступ к самым необходимым предметам — ножам, мискам, доскам, лопаткам, теркам", — заключает Соня.

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Delfi Dom Sad

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