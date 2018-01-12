5 золотых правил для уборки в шкафу, которым мы никогда не следуем (а зря!)

Представьте себе шкаф, где все вещи аккуратно сложены, все лежит по местам и вам больше не приходится рыскать по всему шкафу, чтобы найти футболку, которая в итоге оказывается мятой и не самой первой свежести. Это не сказка, такой гардероб может быть у каждого — нужно лишь следовать пяти правилам, о которых и рассказывает Good Housekeeping.

Порядок в гардеробе и опрятные вещи — это не только эстетически приятно, но и экономит вам кучу времени на глажке, поиске и выборе одежды (вместо судорожного рытья в шкафу вы можете поспать еще 10 минут).

Вещи должны быть на виду

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Часто ли вы находили в шкафу вещи, о существовании которых вы даже не помнили? Наверное, многие ответят, что слишком часто — это неудивительно, если шкаф настолько плотно забит одеждой, что невозможно увидеть каждый предмет.

К сожалению, единственное решение для такой ситуации — избавиться от лишней одежды, которую вы не носите или носите реже всего, чтобы освободить пространство для удобного обзора вещей, которые вы будете носить, а не забывать в углу полки.

Разобраться с кучей одежды можно следующим образом — оставьте только ту, что вам действительно нужна (например, классическая черная водолазка или белая рубашка) и ту, что вы действительно любите (именно любите, а не просто нравится).

Избавьтесь от одежды, за которой нужен постоянный уход (например, ткань легко мнется и ее нужно гладить каждые 5 минут, или для которой нужно специальное белье).

Если у вас несколько похожих предметов одежды — уменьшите их число до одного. Если у вас 8 белых футболок, то выбросьте те, что уже далеко не белые или поношенные.