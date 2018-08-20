7 несъедобных вещей, которые следует хранить в холодильнике

Delfi Dom Sad
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Обувь
7 несъедобных вещей, которые следует хранить в холодильнике
Foto: Shutterstock

Холодильник спасает скоропортящиеся продукты, но оказывается, в нем можно хранить и не только съедобные вещи. DELFI Tava Māja рассказывает, какие предметы и зачем стоит хранить в холодильнике.

Раньше наши мамы хранили в холодильниках лаки для ногтей, но мало кто из нас додумывается положить в холодильник что-то, что нельзя съесть, хотя такие вещи существуют. Расскажите в комментариях, а какие из несъедобных вещей храните в холодильнике вы?

Одежда

7 несъедобных вещей, которые следует хранить в холодильнике
Foto: Shutterstock

По мнению экспертов, в холодильник можно положить одежду, которая слишком долго провисела в шкафу и имеет затхлый запах.

Конечно, стирку никто не отменял, но если нужно действовать быстро, то предварительно сложите одежду в пластиковый пакетик и положите в морозилку. Более плотную одежду, например, джинсы, следует положить в холод минимум на несколько часов, а еще лучше на ночь.

Трикотаж также рекомендуют подержать в морозилке — так одежда сохранит свою форму. Выстиранный трикотаж нужно постелить на чистое сухое полотенце, расправить, положить в пластиковый пакет и поместить в морозилку минимум на три часа. Затем одежду вынимают, ждут, пока она оттает, а потом ее можно вынимать из пакета. Сначала одежда будет слегка влажная, поэтому ее следует расстелить на гладкой поверхности в прохладном месте.

Если к одежде прилипла жевательная резинка, то положите одежу в морозилку, тогда липучку будет намного легче удалить.

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Обувь

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Delfi Dom Sad

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7 несъедобных вещей, которые следует хранить в холодильнике

7 несъедобных вещей, которые следует хранить в холодильнике

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