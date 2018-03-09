7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу

Delfi Dom Sad
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7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу
Foto: Shutterstock

Большинство из нас готовит дома каждый день, а это значит, что кухонная столешница регулярно подвергается воздействию воды, острых ножей и перепада температур. Для того, чтобы продлить срок ее жизни, нужно соблюдать несколько простых правил.

Не давите на столешницу

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу
Foto: Shutterstock

Первое и самое главное правило – отучите собственных детей (и не делайте этого сами!) вставать на столешницу для того, чтобы добраться до верхних полок. На кухне есть стулья – воспользуйтесь ими. Столешница не рассчитала на то, чтобы на нее регулярно вставало 30 и выше килограмм.

Сюда же стоит отнести давление на углы столешницы, на которые мы так любим опираться. А наиболее безответственные из нас – открывать об них бутылки.

Не используйте абразивные средства для ее очистки

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу
Foto: Shutterstock

Для того, чтобы очистить запачкавшуюся столешницу не нужно прибегать к использованию абразивных чистящих средств. Из-за них стирается защитное покрытие и бледнеет краска. Самый простой способ очистить столешницу – использовать обычную тряпку и средство для мытья посуды для тяжелых случаев.

Избегайте перепадов температур

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу
Foto: Shutterstock

Для того, чтобы понять, страдает ли конкретно ваша столешница от перепадов температур, проверьте, как ведет себя во время использования ваша бытовая техника. Нагревается ли дно у тостера, мультиварки, пароварки и т.д.? Если оно делает это сильно, то для них лучше найти другое место или – в крайнем случае – подложить под них деревянную разделочную доску. Поскольку сильные перепады температур могут стать причиной появления трещин и изменения цвета столешницы.

И не ставьте на столешницу горячие кастрюли и сковородки без подставок. Это также приведет к вышеупомянутым последствиям.

Вытирайте пролившиеся жидкости сразу

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу
Foto: Shutterstock

Этот совет кажется настолько элементарным, что мы могли бы его и не писать. Но, к сожалению, многие люди при готовке просто не обращают внимания на образовавшиеся на столешнице лужицы и просто ждут когда они высохнут сами. Не стоит этого делать – пролитое нужно вытирать сразу. В противном случае вы станете обладателем большого количества тонких белых ободков на столешнице – результат воздействия жесткой водопроводной воды.

Особенно чувствительны к пролитому мраморные столешницы – уксус, кофе, вино или сок нужно вытирать сразу же. После чего желательно обработать поверхность пищевой содой – для того, чтобы нейтрализовать действие кислоты.

Разрезайте продукты только на разделочных досках

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу
Foto: Shutterstock

Еще один важный момент, про который забывают даже лучшие из нас. Ну, подумаешь, один кусочек колбасы отрезать – неужели для этого обязательно брать разделочную доску? Да, обязательно! Ни одна столешница не выдержит регулярного строгания на ней тех или иных продуктов.

Повесьте на кухонное окно шторы или жалюзи

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу
Foto: Shutterstock

Казалось бы – какое отношение к столешнице имеют шторы на кухонном окне? Самое прямое! Если окна вашей кухни выходят на солнечную сторону, то будьте готовы к тому, что ваша столешница очень быстро выгорит из-за ярких солнечных лучей. Не хотите тратить деньги на ее замену – повесьте на окна веселенькие занавески или жалюзи.

Не используйте всегда одно и то же место на столешнице

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу
Foto: Shutterstock

Если вы всегда готовите на одном и том же месте столешницы, то он износится быстрее. Если место на кухне позволяет – то старайтесь время от времени менять дислокацию. Или просто подкладывать разделочную доску побольше.

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Delfi Dom Sad

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