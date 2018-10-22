8 идей, куда спрятать швабру, пылесос, тряпки и химию

Ни один дом и ни одна квартира не может обойтись без средств для уборки, однако при этом сами по себе они редко украшают интерьер и поэтому их надо куда-то прятать. Или не прятать? Одним словом, их надо где-то хранить — и вот 8 идей на этот счет.
Вертикальные выдвижные ящики
Подойдут тем, кто планирует ремонт или масштабные преобразования в доме, потому что если по-хорошему, то они занимают довольно много места, хоть при этом и не слишком заметны. Большой плюс таких выдвижных ящиков, встроенных в стены или мебель в том, что при ширине всего в 20-35 сантиметров в них можно вместить буквально все. Второй большой плюс — на стадии ремонта его создание можно заложить в абсолютно любой проект, даже если это однокомнатная квартира. Выдвижной ящик — скорее шкаф — можно сделать и двусторонним. Если же мы говорим про маленькие выдвижные ящики, то их можно встроить в распашной шкаф, использовав специальные готовые системы хранения, которые часто продаются уже в сборе.