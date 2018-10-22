8 идей, куда спрятать швабру, пылесос, тряпки и химию

Ни один дом и ни одна квартира не может обойтись без средств для уборки, однако при этом сами по себе они редко украшают интерьер и поэтому их надо куда-то прятать. Или не прятать? Одним словом, их надо где-то хранить — и вот 8 идей на этот счет.