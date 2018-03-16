8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

Незаметные на первый взгляд мелочи – это именно то, что из идеальной квартиры делает ту, которая со временем начинает сильно раздражать. Вот самые распространенные "убийцы" интерьера.

Торчащие отовсюду провода и удлинители

Количество гаджетов в доме возрастает с каждым годом, а с ними и количество проводов, зарядок и удлинителей, которые каким-то образом нужно спрятать. Запаситесь большим количеством стяжек и специфических органайзеров для проводов, которые сейчас выпускаются в огромном количестве. Закрепить их можно на обратной стороне столешницы или на задней/боковой стенке тумбочки или того же стола.

Недостаток розеток

И это основная проблема, с которой сталкивался, наверное, каждый второй. Все это происходит из-за того, что расположение и количество розеток нужно просчитать еще на этапе ремонта, учитывая будущее расположение вашей мебели. А для этого желательно знать точно, в каком углу вы планируете разместить источники света. В таком случае намного проще сразу установить дополнительные розетки и не использовать лишних удлинителей, которые, как мы уже выяснили, тоже не украшают ваш интерьер.

Сантехнические люки

Без них, к сожалению, мы пока не научились обходиться, но их можно легко замаскировать зеркалом, небольшим закрывающимся подвесным шкафчиком или красиво украшенной панелью.

Некрасивые стыки разного покрытия

Стык напольного покрытия – в том случае если оно разное в разных комнатах – должен проходить строго по центру дверного полотна. Только в таком случае он не будет виден ни с одной, ни с другой стороны и не нарушит единого интерьера помещения.

Слишком заметные молдинги

Лучше полное отсутствие молдингов в квартире, нежели дешевая, аляписто выглядящая пластиковая лепнина. Если у вас не хватает средств на натуральный гипс, то, может, стоит рассмотреть другой вариант для украшения стен и потолка? В противном случае будьте готовы к тому, что простейшие полиуретановые молдинги будут отличаться оттенком и их придется красить.

Сушилка для белья

Не каждый может позволить купить себе сушильную машину, но если место и средства для этого есть, то лучше вложиться в ее покупку. Это избавит вас от разложенного и развешенного по всей квартире мокрого белья, которое надо как-то просушить в условиях наших вечных дождей.

Если же сушильная машина – это недостижимое пока будущее, то развешивайте белье сушиться в правильное время – перед уходом на работу. И тогда к вашему приходу оно высохнет и его можно будет сразу же убрать.

Неподходящий декор на стенах и потолке

Больше всего портят интерьер неуместные картины на стенах, постеры сомнительного качества, так любимые предыдущими поколениями гигантские календари на пол стены и т.д. Все это способно «уничтожить» любой интерьер за одно мгновенье. Так что если вы непременно хотите украсить собственную стену чем-то красивым, то выберите для этого качественные семейные фотографии или несколько подходящих по цвету к остальному интерьеру принтов.

Тоже самое касается и украшения потолка – натяжные потолки, может, и приспособлены к тому, чтобы напечатать на них какое-нибудь эпическое полотно, но в подавляющем большинстве случаев смотреться это не будет. Так что забудьте о своем желании иметь узоры над головой и ограничьтесь обычным однотонным потолком.

Слишком много поверхностей для хранения

Слишком много пустых полок смотрятся также плохо, как и полки, беспорядочно заваленные чем попало. Для того, чтобы точно знать, сколько полок, столиков и ящиков вам необходимо, мысленно расставьте на этих воображаемых полках все ваши книги и статуэтки. И только потом принимайтесь за дело.