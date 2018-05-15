9 вещей, которые не стоит хранить в гараже, иначе это плохо кончится

Если у вас свой частный дом с гаражом, то чаще всего, помимо автомобиля, в гараже хранится еще куча вещей. Да, это удобно, но насколько правильно и практично? Reader's Digest рассказывает, какие предметы лучше не хранить в гараже.
Краска
Гараж может показаться отличным местом для хранения новой краски и остатков краски после ремонта, но это не так. Если ваш гараж не отапливается и не охлаждается, то слишком высокие и низкие температуры могут испортить пигмент в краске. Стоящие прямо на цементном полу банки могут начать ржаветь и оставить на полу следы, которые сложно вывести. Чтобы ваша краска точно не испортилась, храните ее в помещении с регулируемой температурой.