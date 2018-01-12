Аспирин в стиральную машину – чем это нам грозит?

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Аспирин в стиральную машину – чем это нам грозит?
Foto: Shutterstock

Невозможность отстирать от любимой кофточки непонятное пятно расстраивает, пожалуй, даже сильнее, чем сломанный свеженакрашенный ноготь. Последний отрастет, а вот блузку, может быть, придется выкидывать. Но не нужно отчаиваться – есть очень простой и действенный способ борьбы с пятнами на одежде.

Что же нужно сделать? Всего лишь положить в стиральную машину несколько таблеток аспирина. Вот точный порядок действий:

  1. Раздавите пять таблеток аспирина, добавьте их в тазик с горячей водой и замочите в нем испачкавшуюся одежду на ночь.
  2. Утром достаньте замоченное и переложите одежду в стиральную машину. В лоток к порошку добавьте еще пять потолченных в порошок таблеток и запустите обычный цикл стирки.
  3. Бинго!

Работает это очень просто: содержащаяся в аспирине салициловая кислота разрушает молекулы протеина, действуя аналогично уксусу или лимонной кислоте.

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