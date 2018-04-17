Банка с рисом в шкафу с одеждой – зачем это нужно?

Delfi Dom Sad
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Банка с рисом в шкафу с одеждой – зачем это нужно?
Foto: Shutterstock

Рис едят почти все. Из него варят каши, делают плов и ризотто. Но рис – это не только продукт питания. Одна обычная чашка риса может полностью изменить запах в вашей квартире. Особенно актуально это для помещений с повышенной влажностью, большим количеством старой деревянной мебели, отсутствием света или посторонними запахами.

Для того, чтобы кардинально изменить атмосферу в квартире необходимо

  • чашка обычного белого риса
  • 10-20 капель эфирного масла с любимым запахом
  • небольшая баночка с крышкой из дышащей ткани

Поставьте одну такую баночку в шкафу с одеждой, в ванной комнате, на кухне и просто в спальне. Первые результаты станут заметны уже через 5-6 дней. В зависимости от количества влаги и посторонних запахов в доме такая баночка может проработать от 3 до 6 месяцев.

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Delfi Dom Sad

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