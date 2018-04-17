Банка с рисом в шкафу с одеждой – зачем это нужно?

Рис едят почти все. Из него варят каши, делают плов и ризотто. Но рис – это не только продукт питания. Одна обычная чашка риса может полностью изменить запах в вашей квартире. Особенно актуально это для помещений с повышенной влажностью, большим количеством старой деревянной мебели, отсутствием света или посторонними запахами.

Для того, чтобы кардинально изменить атмосферу в квартире необходимо чашка обычного белого риса

10-20 капель эфирного масла с любимым запахом

небольшая баночка с крышкой из дышащей ткани Поставьте одну такую баночку в шкафу с одеждой, в ванной комнате, на кухне и просто в спальне. Первые результаты станут заметны уже через 5-6 дней. В зависимости от количества влаги и посторонних запахов в доме такая баночка может проработать от 3 до 6 месяцев.