Белым-бело: 9 советов для идеального белого интерьера

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Белым-бело: 9 советов для идеального белого интерьера
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Белый цвет способен сделать даже самую маленькую комнату большой, темную — светлой, а помещение с одним оконцем — просторным и воздушным. Но с белым цветом нужно уметь работать, иначе можно получить тусклое и невыразительное помещение. The Spruce рассказывает, как сделать белый интерьер живым, элегантным и уютным.

Правильно подобранная мебель

Первый шаг к спокойной гостиной — выбор подходящего дивана и акцентной мебели, которая подчеркивает белые стены. Попробуйте сочетание льна или светлого хлопка и теплого неотшлифованного дерева. Можно использовать мебель из ротанга и повторно использованной древесины — это придаст помещению уютное и гостеприимное настроение. А на стены можно повесить черно-белые фотографии или принты в рамках.

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Добавьте немного цвета

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Delfi Dom Sad

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