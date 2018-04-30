Белым-бело: 9 советов для идеального белого интерьера

Белый цвет способен сделать даже самую маленькую комнату большой, темную — светлой, а помещение с одним оконцем — просторным и воздушным. Но с белым цветом нужно уметь работать, иначе можно получить тусклое и невыразительное помещение. The Spruce рассказывает, как сделать белый интерьер живым, элегантным и уютным.
Правильно подобранная мебель
Первый шаг к спокойной гостиной — выбор подходящего дивана и акцентной мебели, которая подчеркивает белые стены. Попробуйте сочетание льна или светлого хлопка и теплого неотшлифованного дерева. Можно использовать мебель из ротанга и повторно использованной древесины — это придаст помещению уютное и гостеприимное настроение. А на стены можно повесить черно-белые фотографии или принты в рамках.