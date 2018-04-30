Белым-бело: 9 советов для идеального белого интерьера

Белый цвет способен сделать даже самую маленькую комнату большой, темную — светлой, а помещение с одним оконцем — просторным и воздушным. Но с белым цветом нужно уметь работать, иначе можно получить тусклое и невыразительное помещение. The Spruce рассказывает, как сделать белый интерьер живым, элегантным и уютным.