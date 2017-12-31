Без пожаров, оторванных пальцев и выбитых глаз: 9 советов любителям фейерверков

Хлопушки, ракеты, фейерверки и даже "бенгальские огни" могут здорово усилить праздничное настроение, и для многих людей уже давно являются неотъемлемой частью новогодних праздников. Однако чтобы развлечение не превратилось в смертельно рискованное мероприятие с порчей имущества, тяжелыми увечьями и смертельными случаями, при устроении фейерверка лучше придерживаться определенных правил.

1. Хранение до запуска

Всю пиротехнику до применения необходимо хранить в сухом теплом помещении, вдалеке от лампочек накаливания, батарей, печей и прочих источников тепла. Разумеется, к ней не должны иметь доступ дети.

2. Следуйте инструкции на упаковке

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При использовании пиротехники следует неукоснительно следовать инструкции на упаковке. Если запуск ракет — это не то, чем вы зарабатываете на жизнь, скорее всего вы не являетесь профессионалом, который знает все тонкости и подводные камни процесса. Если ракету нужно запускать с земли — не держите ее в руках. Если написано, что следует отойти на 20 метров — отойдите. Производитель пишет все это не просто так и многие правила на самом деле буквально "написаны кровью".

3. Выберите ответственного за пиротехнику

В большой компании или семье обязательно должен быть человек, который будет отвечать за запуск ракет и прочих чудес пиротехнического искусства. Этот человек должен быть достаточно авторитетным (разумеется — взрослым) — чтобы не позволить другим вмешаться. Он должен быть психически уравновешенным, сильным и, самое главное, трезвым к моменту устроения фейерверка. Если бы вы знали, как много несчастных случаев при использовании пиротехники возникает только из-за того, что в большой компании никто не контролирует процесс запуска ракет…

4. Как правильно оборудовать место запуска пиротехники

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При использовании абсолютно любых ракет площадка для запуска должна находиться на расстоянии в 20 метров от других зданий, деревьев, людей, проводов и горючих материалов. Если на месте запуска нет подходящего сугроба, а земля мерзлая и не позволяет надежно воткнуть трубу, следует насыпать искусственный сугроб, который позволит надежно зафиксировать трубу для запуска ракеты — она ни в коем случае не должна болтаться, качаться и выглядеть ненадежно закрепленной. Необходимо помнить, что если скорость ветра превышает 5 м/с, запускать ракеты категорически запрещено! Категорически запрещено запускать пиротехнику с балконов и крыш жилых зданий!

5. У места запуска — один человек

В момент поджигания фитиля любой пиротехники у места запуска должен находиться только один человек. Разумеется, детям будет любопытно посмотреть на процесс, но их нужно отогнать в первую очередь. Как бы жестоко это ни звучало, но вы же не хотите, чтобы праздник обернулся кошмаром с выбитыми глазами и тяжелыми ожогами рук, головы и прочих не защищенных зимней одеждой участков тела? После поджигания фитиля тот, кто это сделал, должен сам немедленно удалиться на безопасное расстояние.

6. Как правильно поджигать ракеты

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Для поджигания фитиля необходимо использовать зажигалку, так как она освобождает руки и позволяет "добыть огонь" одним движением пальцев. Сам процесс поджигания должен сопровождать чувство здорового страха — вы должны ожидать, что ракета взлетит немедленно после поднесения огня. Тогда вы естественным образом примите необходимую позу — не будете легкомысленно наклоняться над ракетой, а зажигалку станете держать на вытянутой руке, находясь на максимально возможном от ракеты расстоянии.

7. Правила запуска других видов пиротехники

У "фонтана", пиротехники, которая в виде большой "банки" ставится на землю и фонтанирует снопами огня — радиус зоны опасности существенно меньше, всего пять метров.

У "мортир" — установок для запуска "мин" принцип действия как у минометов. Поэтому их важно поставить ровно на сугроб или землю, ни в коем случае не наклоняя в сторону зрителей. Кроме того, шарики, которые идут в комплекте, необходимо сначала распаковать (и размотать фитиль), затем опустить в трубу и только после этого (!) поджечь фитиль. Ни в коем случае нельзя поджигать фитиль, держа их в руках, надеясь быстро опустить — оторванные пальцы еще никого не украсили. Радиус опасной зоны — 20 метров.

Батарея салютов — упаковка из 11-19 мини-ракет — перед запуском обязательно чуть присыпается по бокам снегом или землей, чтобы у нее не было возможность скользить в сторону и, что особенно опасно, перевернуться. Только после этого следует открыть крышку и освободить фитиль. Более ничего открывать не надо, освободить следует ТОЛЬКО фитиль! Радиус опасной зоны — 20 метров.

8. Что делать после использования пиротехники

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После того, как ракета или другой пиротехнический "объект" сработали, к месту запуска нельзя подходить в течение двух минут. После этого приблизиться и, опять же, опасаясь внештатного срабатывания, соблюдая максимальную осторожность, вытащить из сугроба или земли, перевернуть и воткнуть верхней стороной вниз в другой сугроб или, если нет снега, в приготовленное ведро с водой. Отслужившие ракеты и прочие "взрывчатые вещества" помещают в воду, например, в тоже ведро с водой, на 24 часа, а потом выкидывают как обычный бытовой мусор.

9. В помещении использование пиротехники запрещено

Правила пожарной безопасности запрещают использование пиротехники в помещениях. Разумеется, это не останавливает людей от применения хлопушек и бенгальских огней (надеемся, наши читатели не настолько безумны, чтобы запускать ракеты и прочую "тяжелую" пиротехнику в квартире). Причем хлопушки зачастую направляют прямо на уже порядком подсохшие новогодние елки, легко воспламеняющиеся гардины, пропитавшихся спиртом гостей и прочие отлично горящие материалы. Если вы тоже любите применять пиротехнику в квартире, то держите под рукой хотя бы плотное покрывало, которое можно быстро набросить на место возгорания и перекрыть доступ кислорода к огню. Но лучше всего иметь огнетушитель.