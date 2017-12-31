Без пожаров, оторванных пальцев и выбитых глаз: 9 советов любителям фейерверков

Хлопушки, ракеты, фейерверки и даже "бенгальские огни" могут здорово усилить праздничное настроение, и для многих людей уже давно являются неотъемлемой частью новогодних праздников. Однако чтобы развлечение не превратилось в смертельно рискованное мероприятие с порчей имущества, тяжелыми увечьями и смертельными случаями, при устроении фейерверка лучше придерживаться определенных правил.
1. Хранение до запуска
Всю пиротехнику до применения необходимо хранить в сухом теплом помещении, вдалеке от лампочек накаливания, батарей, печей и прочих источников тепла. Разумеется, к ней не должны иметь доступ дети.
2. Следуйте инструкции на упаковке
При использовании пиротехники следует неукоснительно следовать инструкции на упаковке. Если запуск ракет — это не то, чем вы зарабатываете на жизнь, скорее всего вы не являетесь профессионалом, который знает все тонкости и подводные камни процесса. Если ракету нужно запускать с земли — не держите ее в руках. Если написано, что следует отойти на 20 метров — отойдите. Производитель пишет все это не просто так и многие правила на самом деле буквально "написаны кровью".
3. Выберите ответственного за пиротехнику
В большой компании или семье обязательно должен быть человек, который будет отвечать за запуск ракет и прочих чудес пиротехнического искусства. Этот человек должен быть достаточно авторитетным (разумеется — взрослым) — чтобы не позволить другим вмешаться. Он должен быть психически уравновешенным, сильным и, самое главное, трезвым к моменту устроения фейерверка. Если бы вы знали, как много несчастных случаев при использовании пиротехники возникает только из-за того, что в большой компании никто не контролирует процесс запуска ракет…
4. Как правильно оборудовать место запуска пиротехники
При использовании абсолютно любых ракет площадка для запуска должна находиться на расстоянии в 20 метров от других зданий, деревьев, людей, проводов и горючих материалов. Если на месте запуска нет подходящего сугроба, а земля мерзлая и не позволяет надежно воткнуть трубу, следует насыпать искусственный сугроб, который позволит надежно зафиксировать трубу для запуска ракеты — она ни в коем случае не должна болтаться, качаться и выглядеть ненадежно закрепленной. Необходимо помнить, что если скорость ветра превышает 5 м/с, запускать ракеты категорически запрещено! Категорически запрещено запускать пиротехнику с балконов и крыш жилых зданий!
5. У места запуска — один человек
В момент поджигания фитиля любой пиротехники у места запуска должен находиться только один человек. Разумеется, детям будет любопытно посмотреть на процесс, но их нужно отогнать в первую очередь. Как бы жестоко это ни звучало, но вы же не хотите, чтобы праздник обернулся кошмаром с выбитыми глазами и тяжелыми ожогами рук, головы и прочих не защищенных зимней одеждой участков тела? После поджигания фитиля тот, кто это сделал, должен сам немедленно удалиться на безопасное расстояние.
6. Как правильно поджигать ракеты
Для поджигания фитиля необходимо использовать зажигалку, так как она освобождает руки и позволяет "добыть огонь" одним движением пальцев. Сам процесс поджигания должен сопровождать чувство здорового страха — вы должны ожидать, что ракета взлетит немедленно после поднесения огня. Тогда вы естественным образом примите необходимую позу — не будете легкомысленно наклоняться над ракетой, а зажигалку станете держать на вытянутой руке, находясь на максимально возможном от ракеты расстоянии.
7. Правила запуска других видов пиротехники
У "фонтана", пиротехники, которая в виде большой "банки" ставится на землю и фонтанирует снопами огня — радиус зоны опасности существенно меньше, всего пять метров.
У "мортир" — установок для запуска "мин" принцип действия как у минометов. Поэтому их важно поставить ровно на сугроб или землю, ни в коем случае не наклоняя в сторону зрителей. Кроме того, шарики, которые идут в комплекте, необходимо сначала распаковать (и размотать фитиль), затем опустить в трубу и только после этого (!) поджечь фитиль. Ни в коем случае нельзя поджигать фитиль, держа их в руках, надеясь быстро опустить — оторванные пальцы еще никого не украсили. Радиус опасной зоны — 20 метров.
Батарея салютов — упаковка из 11-19 мини-ракет — перед запуском обязательно чуть присыпается по бокам снегом или землей, чтобы у нее не было возможность скользить в сторону и, что особенно опасно, перевернуться. Только после этого следует открыть крышку и освободить фитиль. Более ничего открывать не надо, освободить следует ТОЛЬКО фитиль! Радиус опасной зоны — 20 метров.
8. Что делать после использования пиротехники
После того, как ракета или другой пиротехнический "объект" сработали, к месту запуска нельзя подходить в течение двух минут. После этого приблизиться и, опять же, опасаясь внештатного срабатывания, соблюдая максимальную осторожность, вытащить из сугроба или земли, перевернуть и воткнуть верхней стороной вниз в другой сугроб или, если нет снега, в приготовленное ведро с водой. Отслужившие ракеты и прочие "взрывчатые вещества" помещают в воду, например, в тоже ведро с водой, на 24 часа, а потом выкидывают как обычный бытовой мусор.
9. В помещении использование пиротехники запрещено
Правила пожарной безопасности запрещают использование пиротехники в помещениях. Разумеется, это не останавливает людей от применения хлопушек и бенгальских огней (надеемся, наши читатели не настолько безумны, чтобы запускать ракеты и прочую "тяжелую" пиротехнику в квартире). Причем хлопушки зачастую направляют прямо на уже порядком подсохшие новогодние елки, легко воспламеняющиеся гардины, пропитавшихся спиртом гостей и прочие отлично горящие материалы. Если вы тоже любите применять пиротехнику в квартире, то держите под рукой хотя бы плотное покрывало, которое можно быстро набросить на место возгорания и перекрыть доступ кислорода к огню. Но лучше всего иметь огнетушитель.