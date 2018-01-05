Без проблем и лишней грязи - как правильно выкинуть елку

Delfi Dom Sad
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Без проблем и лишней грязи - как правильно выкинуть елку
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Праздники плавно подходят к концу и настает пора избавляться от елок. И лучше всего это делать правильно - не мешая остальным жильцам и не создавая хаос около контейнеров с отходами.

Группа предприятий по обслуживанию и управлению недвижимостью CIVINITY отмечает, что многие предприятия по вывозу отходов предлагают и вывоз елок. Чтобы не было непорядка и неудобств для других жильцов и для тех, кто вывозит отходы, самое важное ставить отслужившие свой срок елки рядом с контейнерами. Ни в коем случае не пытайтесь затолкать их в контейнер. Елки, размещенные рядом с контейнерами, будут вывезены в установленные для этого дни.

Основные рекомендации:

  • перед тем как вынести елку из квартиры, как следует встряхните ее или заверните во что-нибудь, чтобы при переноске елки не засыпать квартиру и подъезд хвоей;
  • положите елку рядом с контейнером для отходов. Ни в коем случае не выбрасывать ее в контейнер – он для такого содержимого не предназначен, и из-за переполненного контейнера остальные жильцы не смогут выбросить обычные отходы. В таких ситуациях контейнеры для бытовых отходов придется опорожнять чаще, что приведет к дополнительным расходам для всего дома;
  • желательно вынести елку накануне дня вывоза бытовых отходов: например, если их вывозят в среду, выбросите елку во вторник вечером;
  • елку в горшке надо выставить на балкон, лоджию, террасу или во двор, поместить горшок в мешок с торфом или прошлогодними листьями и ждать времени весенних посадок.

Предприятие Jūrmalas Namsaimnieks группы Civinity просит юрмальчан, проживающих в домах, которые оно обслуживает, размещать елки рядом с контейнерами для бытовых отходов, откуда их будут забирать как минимум раз в неделю и сдавать на переработку как отходы, разлагающиеся биологическим путем. Точно так же ведется работа с сухими осенними листьями и ветками деревьев.

Уделите особое внимание разного рода израсходованной пиротехнике при выбрасывании ее в контейнеры для бытовых отходов. Перед тем как ее выбросить, обязательно нужно убедиться, что пиротехника, купленная для праздничного салюта, действительно израсходована и уже не является взрывоопасной. Так как "неотстрелянная" пиротехника огнеопасна, из-за нее контейнер может загореться в любой момент, в том числе во время его транспортировки. Неизрасходованную пиротехнику рекомендуется или отстрелять до конца, или сдать обратно продавцу.

Что касается упаковки от праздничных подарков – бумаги, коробок, пакетов, – просим их сортировать и выбрасывать в специальные контейнеры (это относится к тем домам, жильцы которых предпочли сортировать отходы): бумагу – к бумаге, а пластмассу – к пластмассе. Это позволит уменьшить объем обычных бытовых отходов, а соответственно и расходы по вывозу отходов для всего дома.

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Delfi Dom Sad

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