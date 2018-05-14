Боремся против лени по-японски или Принцип 1 минуты

Каждый из нас регулярно — чаще всего это почему-то происходит по понедельникам — ставит перед собой новые задачи и также регулярно откладывает их выполнение до следующей недели, будущего месяца и вообще "я этим летом и так был очень занят — ничего не делал".

Иногда мы даже какое-то время выполняем то, что наметили себе в записной книжечке или Evernote, но прозанимавшись с пару недель на тренажерах или испанским языком, бросаем это дело сначала под благовидными предлогами вроде чрезмерной занятости, а потом и совсем.

Почему так происходит? Да все просто — мы не привыкли, нагрузка большая, нам надоело, а привычку выполнять это на автомате вроде чистки зубов по утрам мы еще не выработали.

Впрочем, для таких людей как мы с вами, в мире существует давным-давно признанная японская практика "кайдзен", одним из принципов которой является "принцип одной минуты". Его суть проста — человек занимается определенным делом ровно одну минуту в день и делает это всегда в одно и то же время.

Посудите сами: одна минута — это очень мало, практически ничто и уделить это время любому делу (даже тому, которое вы ненавидите всеми фибрами своей души) совсем не сложно. Да что можно сделать за одну минуту! — скажете вы. Не поверите — огромное количество вещей: попрыгать на скакалке, вытряхнуть половичок, сделать гимнастику для глаз, почитать книгу на иностранном языке, покачать пресс… когда занятие ограничивается всего одной минутой, оно перестает казаться сложным, нудным или невыполнимым.

При этом, понемногу продвигаясь вперед вы совершенствуетесь. Ведь для улучшения своих достижений в чем-то вам не нужно бегать стометровку как Усейн Болт. Вы все равно ее пробежите, пусть и чуть медленнее.

Немаловажен и тот факт, что занимаясь всего по одной минуте, вы побеждаете свою лень и избавляетесь от неуверенности в своих силах, а также ощущаете успех. Вдохновившись этим и почувствовав в себе силы для большего, стоит увеличить свои занятия с минуты до пяти, а потом и до получаса. Причем происходит это практически незаметно и как-то даже само по себе. Профит!

P.S. Люди, которые мало знакомы с японской культурой, могут решит, что подобная методика бесполезна и неэффективна, так как получить качественные результаты без значительного приложения усилий, якобы, невозможно. Однако это не так, и программа, требующая много сил, может просто сломить человека и отбить у него охоту начинать что-либо еще. А принципы "кайдзен" успешно используются в Японии уже более полувека не только в бизнесе, но и в личной жизни. Главное — определиться с вашими потребностями и, наконец, начать действовать.