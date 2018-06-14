Чисто и недорого: как сэкономить на средствах для уборки

Если сложить сумму всех покупок бытовой химии за год, то получится весьма ощутимая сумма. The Spruce рассказывает, как сэкономить на средствах для уборки, но не повлиять на ее качество.

Используйте мягкое средство для мытья посуды или чистую воду

Многие предметы можно очистить слабым мыльным раствором или даже простой водой. Деликатное средство для мытья посуды можно использовать для стирки слабо загрязненного белья, для мытья окон, фруктов и овощей, чистки большинства поверхностей в доме.

Очень часто мы покупаем специальные чистящие средства для разных поверхностей, но мягкое средство для мытья посуды — отличная альтернатива многим из них, а деликатная формула не повреждает поверхность и удаляет грязь и жир.