Выбор между ванной и душем - один из вечных вопросов, которые требуют от хозяина квартиры или дома четкого, взвешенного решения. Один из факторов, который на это решение влияет напрямую - что экономнее, ванна или душ?

Ванна: для семьи с детьми

В доме вашей мечты наверняка есть место и для ванны, и для душа, однако большинству из нас все же приходится делать выбор. Как правило, ванну выбирают молодые семьи, которым приходится купать детей, пишет Manonamai.lt. Соответственно, от ванны отказываются семьи, в которых дети уже выросли. С другой стороны, ванна - универсальное решение, ее можно использовать и только в качестве душа.

Люди, у которых напряженный ритм жизни, часто отдают предпочтение именно душу: по некоторым подсчетам, на то, чтобы принять душ, требуется, в среднем, 4 минуты. Душевые кабины набирают популярность и среди пожилых людей: дело в том, что из ванны, как правило, сложнее выбраться.

Что экономнее, ванна или душ?

Только цифры: в зависимости от размера ванны в канализацию отправляется 120-250 литров воды. Пятиминутный душ означает расход 80-100 литров. С другой стороны, если принимать душ ежедневно, сэкономить на воде вряд ли удастся (ванну люди принимают, как правило, реже), но если душ выбирает большая чистоплотная семья, в месяц можно потратить на десяток кубометров меньше, чем с ванной.

Производители сантехники утверждают, что экономить воду можно при помощи современных смесителей со встроенными термостатами. Такой смеситель способен автоматически поддерживать температуру воды, меняя напор, и это позволит уменьшить ее потребление вплоть до 50%.