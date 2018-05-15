Чудо 15-минутной уборки — миф или реальность?

Delfi Dom Sad
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15-минутная уборка кухни
Чудо 15-минутной уборки — миф или реальность?
Foto: Shutterstock

Возможна ли уборка за 15 минут? И да, и нет — за 15 минут невозможно провести уборку, после которой ни пылинки не найдет даже самый въедливый педант. Но если потратить 15 минут на одно помещение, его вполне можно привести в презентабельный вид, который удовлетворит внезапно направляющихся в вашу сторону гостей.

Концепция "уборка за 15 минут" строится на том, что все находящееся в комнате надо поделить на три простые категории: а) мусор; б) вещи, которым не место в этой комнате; в) вещи, которым место в этой комнате, но они не на своем месте. После этого уборка становится действительно делом техники. И вот какой именно.

15-минутая уборка гостиной

Чудо 15-минутной уборки — миф или реальность?
Foto: Shutterstock

Эта техника предназначена для уборки гостиной, столовой или "большой комнаты" — помещения, в котором часто собирается вся семья.

— приготовьте все средства для уборки (тряпочку или щетку для протирания пыли, приведите в "боевое" состояние пылесос и т.д.);

— поместите все, чему не место в комнате в одну большую коробку — у вас нет времени бегать по всему дому, расставлять все по местам;

— разберитесь с диваном — почистите его, проверьте стыки и швы на предмет посторонних предметов и залежей пиццы и пищи;

— протрите кофейный столик (или основной стол) и приведите вещи на нем в порядок;

— аккуратно сложите книги, журналы и газеты. Не выкидывайте и не сортируйте — просто сложите в стопку, на сортировку у вас сейчас нет времени;

— подметите или пропылесосьте пол, при этом не пытаясь двигать мебель и вычищать грязь из углов, так как на это нет времени. Не забудьте, однако, собрать пыль и грязь в совок.

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15-минутная уборка кухни

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Delfi Dom Sad

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