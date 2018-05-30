Да будет свет: самые частые ошибки в освещении (и как их максимально быстро исправить)

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Да будет свет: самые частые ошибки в освещении (и как их максимально быстро исправить)
Foto: Shutterstock

Освещение может сделать ваш дом уютным и комфортным, а может вызвать желание поскорее его покинуть. Real Simple рассказывает, какие грубейшие ошибки в освещении жилища люди допускают чаще всего и как их нужно исправлять.

Ночник неподходящей высоты

Важно подобрать ночник такой высоты, чтобы низ абажура был на уровне вашего подбородка, когда вы читаете в кровати. Таким образом свет ночника будет падать как раз вам на книгу или журнал.

Использовать слишком жесткий и яркий верхний свет в ванной

В ванной яркий свет нужен для уборки, но не во время вечернего туалета перед сном, когда вы хотите расслабиться. Установите диммер, чтобы создать мягкий теплый свет.

Не приглушать яркий свет по вечерам

Эксперты рекомендуют подстраивать освещение в доме согласно циркадному циклу домочадцев. Таким образом, когда приходит время отхода ко сну, человек лучше расслабляется, быстрее засыпает и лучше спит. Яркий свет по утрам помогает быстрее проснуться, а теплый свет по вечерам помогает выработке мелатонина и подготавливает организм ко сну.

Использовать неподходящие лампочки

Если у вас светильник или торшер с открытым абажуром, то для него годятся только матовые лампочки. Почему? Прозрачная лампочка может быть видна через абажур и слепить, отражаться в блестящих поверхностях, бликовать. Матовая лампочка справляется с этими проблемами на ура.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

В гостях у нового дома: что подарить на новоселье?

В гостях у нового дома: что подарить на новоселье?

В темноте, да не в обиде. Комнатные растения, которые любят тень

В темноте, да не в обиде. Комнатные растения, которые любят тень

Пять впечатляющих способов, как изменить интерьер помещений, потратив не более 100 евро

Пять впечатляющих способов, как изменить интерьер помещений, потратив не более 100 евро

Да будет свет: самые частые ошибки в освещении (и как их максимально быстро исправить)

Да будет свет: самые частые ошибки в освещении (и как их максимально быстро исправить)

Красота и чистота: как правильно чистить инструменты для макияжа

Красота и чистота: как правильно чистить инструменты для макияжа

Ничего лишнего: 24 хитрости о том, как быстро и надолго избавиться от беспорядка во всех уголках дома

Ничего лишнего: 24 хитрости о том, как быстро и надолго избавиться от беспорядка во всех уголках дома

5 золотых правил для порядка на кухне, которых придерживаются авторы кулинарных книг

5 золотых правил для порядка на кухне, которых придерживаются авторы кулинарных книг

Kā cīnīties ar gliemežiem

Лунный календарь для садовых работ на 28-31 мая 2018 года

подробнее
Ничего лишнего: 24 хитрости о том, как быстро и надолго избавиться от беспорядка во всех уголках дома

Ничего лишнего: 24 хитрости о том, как быстро и надолго избавиться от беспорядка во всех уголках дома

Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей

Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей

Советы бывалого: Дрожжи, как удобрение для растений

Советы бывалого: Дрожжи, как удобрение для растений

11 лучших ампельных цветов и растений для сада

11 лучших ампельных цветов и растений для сада

Красота и чистота: как правильно чистить инструменты для макияжа

Красота и чистота: как правильно чистить инструменты для макияжа

подробнее
Реклама
Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей

Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей