Да будет свет: самые частые ошибки в освещении (и как их максимально быстро исправить)

Освещение может сделать ваш дом уютным и комфортным, а может вызвать желание поскорее его покинуть. Real Simple рассказывает, какие грубейшие ошибки в освещении жилища люди допускают чаще всего и как их нужно исправлять.

Ночник неподходящей высоты

Важно подобрать ночник такой высоты, чтобы низ абажура был на уровне вашего подбородка, когда вы читаете в кровати. Таким образом свет ночника будет падать как раз вам на книгу или журнал.

Использовать слишком жесткий и яркий верхний свет в ванной

В ванной яркий свет нужен для уборки, но не во время вечернего туалета перед сном, когда вы хотите расслабиться. Установите диммер, чтобы создать мягкий теплый свет.

Не приглушать яркий свет по вечерам

Эксперты рекомендуют подстраивать освещение в доме согласно циркадному циклу домочадцев. Таким образом, когда приходит время отхода ко сну, человек лучше расслабляется, быстрее засыпает и лучше спит. Яркий свет по утрам помогает быстрее проснуться, а теплый свет по вечерам помогает выработке мелатонина и подготавливает организм ко сну.

Использовать неподходящие лампочки

Если у вас светильник или торшер с открытым абажуром, то для него годятся только матовые лампочки. Почему? Прозрачная лампочка может быть видна через абажур и слепить, отражаться в блестящих поверхностях, бликовать. Матовая лампочка справляется с этими проблемами на ура.