Делаем прихожую светлой – пять вещей, которые точно сработают

Delfi Dom Sad
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Делаем прихожую светлой – пять вещей, которые точно сработают
Foto: Shutterstock

Большинство квартир на вторичном рынке страдают именно из-за этой проблемы – маленького, узкого и темного коридора. Но если в первых двух случаях мы, зачастую, мало что можем изменить, то сделать прихожую светлой – нам вполне по силам. И вот несколько вполне работающих способов.

Некоторые из них требуют больше времени, усилий и денег, чем остальные, но всегда можно попытаться найти компромисс или воспользоваться менее затратным методом. Итак:

Установите зеркало правильно

Делаем прихожую светлой – пять вещей, которые точно сработают
Foto: Shutterstock

Здесь работает принцип, знакомый даже тем, кто максимально далек от дизайна интерьеров: установленное в правильном месте зеркало зрительно увеличивает размеры помещения.

Лучшее место для зеркала в прихожей – это то, где на него попадает максимальное количество света: рядом с настольной лампой; там, где в нем будет отражаться люстра, или напротив внутренней двери. Заставьте зеркало действовать вместе с освещением – так вы добьетесь максимального эффекта.

Организуйте свет в конце тоннеля

Делаем прихожую светлой – пять вещей, которые точно сработают
Foto: Shutterstock

Конечно, мы хотели написать "свет в конце коридора" – это очень действенный прием в случае с узкими коридорами. Чаще всего он присутствует в той или иной мере в каждой квартире, поскольку коридор просто не может никуда не вести. Нам лишь остается уделить этому способу чуть больше внимания.

Если вы не хотите вкладывать в это деньги, тогда просто регулярно оставляйте открытой дверь в комнату. Если же у вас есть небольшая сумма, которую вы готовы потратить, тогда замените сплошную дверь на полностью стеклянную или со стеклянной вставкой.

Оформите прихожую в минималистичном дизайне

Делаем прихожую светлой – пять вещей, которые точно сработают
Foto: Shutterstock

Этот метод тоже должен быть знаком большинству из нас: чем меньше предметов в интерьере, тем более объемным кажется помещение. А с учетом того, что скандинавский дизайн имеет большое влияние в Латвии, оформить в таком же стиле прихожую сложным не окажется.

Устройте нишу в стене

Ниши в стене могут работать не только как место для складирования разнообразных вещей. Они создают световые перепады в помещении, что делает более объемным освещение и прихожую в целом. Убьете двух зайцев сразу.

Снесите стену

Делаем прихожую светлой – пять вещей, которые точно сработают
Foto: Vida Press

Это кардинальный метод, к которому люди чаще всего стараются не прибегать. Но мы просто не можем его не отметить – если ваша прихожая слишком мала, то плюсы от объединения ее с гостиной перекрывают возможные минусы от всего остального. В некоторых случаях на освободившееся место можно установить небольшой шкаф для одежды и у вас все равно будет больше место, чем было ранее.

В качестве "усовершенствованной" версии таких перемен можно установить вместо снесенной стены стеклянную перегородку. Тогда к собственному освещению коридора прибавится еще и свет из комнаты.

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Delfi Dom Sad

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