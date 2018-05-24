Дешево и сердито. 5 простых способов обновить ванную и не разориться

Иногда комната нуждается в полном ремонте от пола до потолка (не наш случай), а иногда хватает пары обновлений — предмет яркого цвета и полка в удобном месте — и вот уже комната выглядит совершенно иначе. Real Simple рассказывает, как обновить ванную за копейки.

Повесьте удобную полку

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Не всегда есть время отправиться в спа, поэтому чаще всего мы довольствуемся ванной. Не отчаивайтесь, ванную можно сделать комфортной как в спа — повесьте полку или две, чтобы чистые полотенца, любимый скраб для тела или бокал вина всегда были под рукой. Замените старые тусклые полотенца на новые ослепительно белые и несколько ярких и у вас появится ощущение, словно вы на Карибском курорте.

Туалетный столик

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В последнее время туалетные столики переживают новую волну популярности. Почему бы не воспользоваться тенденцией и не превратить уголок в ванной в святилище красоты? Необязательно покупать новый в магазине — на блошином рынке можно за бесценок достать старинный туалетный столик, на который можно установить раковину-столешницу нужного вам цвета и дополнить ее стильным смесителем.

Обновить пол

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Если от предыдущего хозяина в ванной вам достались ужасный линолеумный пол в цветочек, то не стоит страдать ни минутой дольше. Его даже не обязательно снимать, линолеум можно просто покрасить! Купите краску для крыши и крыльца нужного оттенка и перед покраской не забудьте нанести грунт в два слоя.

Обновить ванну

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Мы привыкли к тому, что ванна должна быть белоснежной, но даже если ваша ванна далека от идеала, не стоит расстраиваться. В строительных магазинах продаются специальные составы и эмаль для восстановления белого блеска ванны. Они стоят недорого, а эффект — на миллион.

Зеркала на ваш вкус

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Попробуйте заменить скучное прямоугольное зеркало в ванной на круглое или овальное, и вы увидите, как изменится общий стиль помещения. А если вам нравятся прямоугольные формы, то освежите зеркало, заключив его в стильную раму, которую вы можете сделать сами. Цвет и багет — на ваш вкус.