Эффективные и необычные способы оживить цветы, о которых знают только флористы

Хотите, чтобы ваш букет простоял дольше? Вам стоит прислушаться к паре советов от профессиональных флористов, которым удается продлить жизнь цветов практически в два раз. Furnish Home расскажет, как они это делают.

Обрезаем стебель наискосок, предварительно подержав его в кипятке

Три секунды в кипятке и обрезка наискосок очень острым ножом — это простой и очень эффективный рецепт, как запустить "процесс обновления" для цветка. Таким образом вы продлите жизнь вашего букета на 3-4 дня, если повезет.

Опрыскивайте цветы 2-3 раза в день

Чтобы листья, цветки и бутоны не забирали влагу через стебель (от этого он умирает быстрее), опрыскивайте ваш букет 2-3 раза в день! При этом помните, что букеты не любят яркого солнечного света, лучше всего ставить их в тени или в полутени.

Специальное снадобье

Если вы хотите, чтобы ваши цветы простояли в вазе дольше, вы можете использовать специальные варианты добавок для воды:

аспирин (1 таблетка, максимум 2 на очень большую вазу);

смесь из ложки сахара, ложки лимонной кислоты и капли отбеливателя;

2 чайные ложки спирта на вазу.

Foto: Shutterstock

Используйте только один из упомянутых рецептов! Помните, что астра любит спирт, тюльпаны и другие луковичные — сахар, а розы — лимонную кислоту.

Заставьте их пить

Некоторые растения и цветы из-за того, что они пережили стресс, когда их срывали, не хотят быстро восстанавливаться даже если вы поставили их в воду и оставили в покое. Чтобы заставить их пить, вам нужно добавить в воду мелко растолченный активированный уголь. Интересный факт — мимозу нельзя ставить в воду, ей нужна ваза без воды.

Оборвите бутоны и тычинки

Из некоторых бутонов цветочки уже не получатся. Если они слишком маленькие и не собираются раскрываться завтра-послезавтра, скорее всего цветов от них вы уже не дождетесь. Обычно самые мелкие бутоны обрывают, а также убирают тычинки со всех цветов, чтобы растение сосредоточило силы на сохранении оставшихся цветов.

Поставьте рядом цветок-друг

Некоторые цветы лучше себя чувствуют, если рядом стоят или растут другие растения. Например, букет пеларгонии, веточки туи и веточки ясменника создают хороший и здоровый микроклимат для любого букета. А вот розы и нарциссы пахнут так сильно, что заставляют букеты, наоборот, увядать быстрее!

Положите букет в холодильник

Foto: Shutterstock

Если вечером на стол вам нужно поставить идеальный букет (или праздник даже не сегодня, а завтра или послезавтра!), положите букет в холодильник, обернув стебли очень влажной тканью.

Оборвите нижние листья

Данный совет действителен для тюльпанов и букетов с уже увядшими бутонами — здесь нужно оборвать нижние листья, оставив только верхние. Делать это нужно аккуратно. Если слишком сильно поранить растение, будет только хуже.

Обработайте стебель

Есть также мало популярные, но иногда действенные средства по обработке стебля: