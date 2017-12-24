Фотоохота: Необычные елки своими руками — 17 идей

Новый год — волшебный праздник! По крайней мере мы все желаем, чтобы он был таким. А еще ключевое слово здесь "новый", поэтому хочется новизны и неожиданных сюрпризов. Как удивить своих домочадцев и гостей — смастерите оригинальную, нетипичную новогоднюю елку своими руками из самых простых материалов, рассказывает и показывает портал Houzz.ru.

1. Из тонкого скотча — за 10 минут

Подойдет абсолютно любая лента на клейкой основе: декоративная бумажная, цветной или малярный скотч и даже изолента. Главное — предварительно убедиться, что она будет хорошо держаться на стене и не оставит следов после снятия. Нарядите ее такими же "минималистскими" украшениями из обрезков разноцветных лент и легкими бумажными флажками. Клеим звезду на верхушку, и елка готова!

2. Из цветного скотча

Нарезав цветной скотч или "самоклейку" на равные треугольники и наклеив их на стену, получим елку с актуальным в последнее время геометрическим рисунком. Добавим несколько отличающихся по цвету треугольников — вот и "игрушки повесили". Если у вас на стене обои, елочку можно наклеить на фасад шкафа или на дверь.

3. Креативные стикеры

Вариант для тех, кто не желает возиться с линейкой и ножницами — купить готовые стикеры. Так поступили хозяева этого шале в скандинавском стиле. Они украсили стену елкой, собранной из бумажных копий оленьих рогов.

4. В традиционном наряде

Вы, должно быть, уже поняли, что все что налепишь, наклеишь или набьешь на стену в виде елки, в елку и превратится! Так почему же тогда не использовать для этих целей обычные новогодние игрушки и гирлянды? Множество разноцветных шаров, блестящие снежинки и электрическая гирлянда — вот она, классика! Но необычная…

А так эта елка будет выглядеть ночью! И кто скажет, что елки на самом деле нет?

5. Сетка в деревянной оправе

Чтобы не решетить и не пачкать стену, можно размесить игрушки и электрическую гирлянду на нитяной сетке, которую достаточно закрепить в трех местах.

Основу для елочных украшений вы без труда сделаете своими руками. Возьмите три деревянных рейки, спилите края под углом и соедините между собой при помощи пластины. Набейте по всему периметру золотистые гвоздики на одинаковом расстоянии друг от друга и хаотично натяните между ними шерстяную нить. Теперь на нити можно развесить елочные украшения.

6. Текстильные шары

Идея для рукодельниц, любящих шить. Соедините между собой круги из разноцветных лоскутков и набейте их наполнителем для подушек. У вас получатся мягкие новогодние шары. Повесьте их на натянутые на стене веревки или на нитяную сеть (см. предыдущую идею).

7. Елка на окне

Разметьте карандашом треугольник на оконном стекле и заполните его электрической гирляндой. Прикрепить гирлянду к стеклу можно с помощью прозрачного скотча. Так же — добавить несколько миниатюрных новогодних игрушек. В темноте светящаяся елка будет радовать не только вас, но и тех, кто идет по улице.

8. Елка на шторе

С помощью текстильных красок можно изобразить елку на белой рулонной шторе. Чтобы не покупать ее специально, сделайте холст для новогодней елки своими руками. Для этого возьмите белую ткань, подверните ее сверху и снизу, прострочите. Внутрь загибов проденьте металлические стержни нужной длины.

Простые формы и смелые яркие краски сделают елку на шторе эффектной и современной. Начните рисовать верхушку серебряной краской и, постепенно добавляя синий, двигайтесь к низу полотна. Можно украсить елку серебристыми брошками.

9. Мелом на доске

Используйте грифельную доску в новогоднем декоре. Елка, нарисованная мелом, наряжается за считаные минуты. И еще быстрее убирается после праздников.

Если площадь меловой доски позволяет, можно создать на ней огромную новогоднюю открытку. Открытка станет еще более праздничной, если украсить ее настоящими гирляндами, игрушками и мишурой. Пусть и дети поучаствуют в оформлении — например, напишут свои пожелания Деду Морозу.

10. Полочки для игрушек

Еще необычнее: сделать на каждой ветке "елки" ровный продольный спил, зачистить и покрыть лаком, а затем закрепить на стене так, чтобы выровненные стороны смотрели вверх. Получатся небольшие полочки, на которых можно расставить новогодние игрушки и украшения.

11. Елка-полка

Эта стильная и оригинальная елка сделана из окрашенных досок. Ее прелесть в том, что игрушки можно не только ставить на специально созданные для этого полочки, но и подвешивать на гвозди, и прикалывать канцелярскими кнопками. А главное — каждый год можно менять наряд, как и на традиционных елках. Если смастерить такую елку в домашних условиях проблематично, закажите ее в мебельной мастерской.

12. Елка из паллет

Модная тенденция мастерить мебель и предметы для дома из паллет не обошла стороной и новогодние елки. Спилив края деревянного поддона, вы украсите свой дом внушительной новогодней елкой, которая почти ничего не стоит.

Совет: Грубоватый естественный цвет дерева можно облагородить с помощью лессирующих составов для древесины.

13. Елка-спираль

Если распределить деревянные планки не хаотично, а каждый раз смещая на ширину предыдущей, то получится дерево спиралевидной формы. Планок в этом случае потребуется больше, порядка 50 штук.

14. Деревянные конусы

Для создания таких необычных елок потребуются пластиковый дорожный конус и много одинаковых деревянных пластин. Конус оборачивается бумагой, и на нее наклеивается нижний ряд дощечек. Начиная со второго ряда деревяшки наклеиваются внахлест друг на друга. После высыхания клея, елку можно с конуса снять.

15. Елки из перьев

Не менее трогательные новогодние создания выйдут, если оклеить перьями бумажные конусы. Каркасы лучше делать из белой бумаги, а перья наклеивать по направлению от низа к верху. Оставшимися перьями можно украсить электрическую гирлянду.

16. Пряничные елочки на десерт

Пусть это фото вдохновит вас напечь к праздничному столу рождественских пряников и соорудить из них вкусные и ароматные елки. Глазурь послужит одновременно и для склеивания, и для декорирования.

17. Библиотека

Вы, должно быть, уже поняли, что, применив фантазию, превратить в необычную новогоднюю елку можно все, что попадется на глаза. В квартире много книг — прекрасно! Преобразуем стеллаж в праздничное дерево. А почему бы не расставить по-новогоднему и посуду в буфете? Позвольте себе на время праздников забыть о нормах и правилах и придумайте что-нибудь этакое!

И это еще не все необычные елочки, которые можно сделать самостоятельно из подручных материалов. Другие варианты украшения можно посмотреть на Houzz.ru.