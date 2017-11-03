Готовимся к зиме: Как самостоятельно почистить шубу

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Готовимся к зиме: Как самостоятельно почистить шубу
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Любая натуральная шуба со временем начинает терять свою привлекательность: искрящийся на солнце мех тускнеет, покрывается пятнами от косметических средств или брызгами грязи, слипается в сосульки от атмосферных осадков. Избавиться от этих проблем поможет качественная чистка шубы, которую можно выполнить и в домашних условиях.

Перед наступлением зимнего сезона вопрос о том, как почистить шубу, чтобы не повредить мех и вернуть ему былую красоту, становится очень актуальным, пишет портал "Как просто". Перед тем как приступить к самостоятельной чистке меха в домашних условиях, рекомендуется протестировать чистящие средства на незаметном участке шубы.

Сухая чистка шубы

Если натуральный мех потерял свой блеск и на его поверхности появились небольшие загрязнения, то чистку шубы в домашних условиях необходимо начинать с аккуратного выколачивания скопившейся пыли. Для этого шубу либо аккуратно встряхивают несколько раз, либо раскладывают на слегка влажной ткани и осторожно выколачивают. Не рекомендуется использовать для этой цели пылесос – направленная сильная струя воздуха может повредить структуру ворсинок.

Затем мех тщательно расчесывают по направлению его роста, механическим путем удаляя свалявшиеся участки и узелки. Очень удобно пользоваться металлическими щетками, продающимися в зоомагазинах. Но чтобы не повредить мех, зубчики щетки необходимо прикрыть ватным тампоном. После этого приступают непосредственно к чистке шубы, избегая применения агрессивных моющих средств.

Шубу раскладывают на горизонтальной поверхности, слегка присыпают сверху тальком и, надев хлопчатобумажные перчатки, бережно трут мех руками, после чего аккуратно стряхивают тальк. Не стоит заменять это средство крахмалом, мукой, отрубями или мелкой крупой – если эти вещества застрянут между ворсинками, то могут привлечь к себе моль и других насекомых.

Также не рекомендуется для чистки шубы в домашних условиях использовать продукты нефтепереработки, уксус, спирт, соль и солевые растворы – эти вещества могут безнадежно испортить мех, особенно если он был окрашен. Лучше воспользоваться сухим горячим песком или опилками лиственных деревьев, которыми посыпают небольшие участки меха, осторожно растирают их руками и меняют по мере загрязнения.

Влажная чистка шубы

Влажная чистка шубы в домашних условиях требует особой аккуратности и тщательного соблюдения правил ухода за мехом. Шубу располагают в вертикальном положении, повесив ее на вешалку, аккуратно расчесывают мех, после чего приступают к устранению локальных загрязнений.

Важно помнить, что изделия из натурального меха не любят сырости, поэтому для удаления пятен необходимо пользоваться ватным тампоном, слегка смоченным в чистящем средстве. Рекомендуется отдать предпочтение мягкому детскому шампуню или нейтральным жидким средствам для стирки шерстяных изделий. Выведение жирных пятен, покраску и отбеливание пожелтевшего меха лучше доверить профессионалам.

К советам по чистке шубы в домашних условиях с помощью нашатырного спирта, уксусной эссенции, очищенного бензина, перекиси водорода и других агрессивных веществ следует относиться осторожно, т.к. при несоблюдении пропорций растворов можно легко испортить мех без возможности его последующей реставрации.

Source info

rus.DELFI.lv

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