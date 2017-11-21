Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Delfi Dom Sad
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2. Уменьшаются ли ковры в размерах после профессиональной чистки?
Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке
Foto: Shutterstock

Некоторыми приемами и средствами для чистки и уборки мы пользуемся практически не задумываясь — настолько мы привыкли к тому, что так "правильно". Некоторые вещи мы, наоборот, не применяем, потому что уверены, что они не сработают. И таких мифов об уборке и чистке — как правило, переданных нам родителями — вагон и маленькая тележка. Развенчиваем 10 самых живучих из них.

1. Является ли хлорка универсальным чистящим средством?

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке
Foto: Shutterstock

У многих людей хлорка ассоциируется с чистящим средством, которое "чистит все" и должно применяться в самых запущенных случаях. Однако истина заключается в том, что хлорка — это вообще не чистящее средство. Она отлично убивает бактерии и может убрать пятна от краски, однако если речь заходит о классической грязи, мыть пол хлоркой бесполезно чуть более, чем полностью. Для "нормальной" уборки возьмите обычные моющие средства, а хлорку применяйте только для дезинфекции.

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2. Уменьшаются ли ковры в размерах после профессиональной чистки?

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Delfi Dom Sad

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