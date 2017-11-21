Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Некоторыми приемами и средствами для чистки и уборки мы пользуемся практически не задумываясь — настолько мы привыкли к тому, что так "правильно". Некоторые вещи мы, наоборот, не применяем, потому что уверены, что они не сработают. И таких мифов об уборке и чистке — как правило, переданных нам родителями — вагон и маленькая тележка. Развенчиваем 10 самых живучих из них.