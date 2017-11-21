Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Некоторыми приемами и средствами для чистки и уборки мы пользуемся практически не задумываясь — настолько мы привыкли к тому, что так "правильно". Некоторые вещи мы, наоборот, не применяем, потому что уверены, что они не сработают. И таких мифов об уборке и чистке — как правило, переданных нам родителями — вагон и маленькая тележка. Развенчиваем 10 самых живучих из них.
1. Является ли хлорка универсальным чистящим средством?
У многих людей хлорка ассоциируется с чистящим средством, которое "чистит все" и должно применяться в самых запущенных случаях. Однако истина заключается в том, что хлорка — это вообще не чистящее средство. Она отлично убивает бактерии и может убрать пятна от краски, однако если речь заходит о классической грязи, мыть пол хлоркой бесполезно чуть более, чем полностью. Для "нормальной" уборки возьмите обычные моющие средства, а хлорку применяйте только для дезинфекции.
- 1. 2. Уменьшаются ли ковры в размерах после профессиональной чистки?
- 2. 3. Любые ли пятна способен вывести уксус?
- 3. 4. Если взять больше мыла или чистящего средства — поможет ли это против большого количества грязи?
- 4. 5. Есть ли какой-то смысл в средствах для чистки без красителей и консервантов?
- 5. 6. Являются ли газеты лучшим средством для чистки стекол и зеркал?
- 6. 7. Нужно ли полировать мебель каждый раз, как протираешь пыль?
- 7. 8. Выводит ли лак для волос чернильные пятна?
- 8. 9. Могут ли пылесосы повредить ковер?
- 9. 10. Нашатырный спирт — чудо-средство?