Хозяину на заметку: как самостоятельно установить унитаз

Ничто не является вечным, и даже такое, казалось бы, простое, сантехническое оборудование, как унитаз, выходит из строя. Начиная капитальный ремонт в доме или квартире, многие задаются вопросом, как правильно установить унитаз, чтобы он смог прослужить как можно дольше.

Работа эта требует скрупулёзного подхода, который не терпит халатности. Поэтому при возникновении малейших сомнений в своих силах лучше всего доверить установку оборудования специалистам. Портал kakprosto.ru рассказывает, как установить унитаз самостоятельно наиболее быстро и качественно.

Шаг 1

Прежде чем установить новый унитаз, необходимо определиться с его местом расположения. Данное сантехническое оборудование отличается от подобных устройств тем, что через него проходит не только вода, но и иные более твердые продукты человеческой жизнедеятельности. Их попадание в канализационный стояк осуществляется через отвод к унитазу. Чтобы избежать скапливания в нем отходов, монтаж необходимо производить рядом с канализационным стояком.

Шаг 2

В некоторых квартирах планировка туалета устроена таким образом, что произвести установку унитаза рядом со стояком невозможно. В этом случае нужно предусмотреть небольшой уклон, равный двум градусам, отвода под унитаз.

Шаг 3

Установка унитаза производится на пол или на плитку. Компенсировать неровность пола с помощью наклеивания уплотнителя на основание сантехнического оборудования.

Foto: Shutterstock

Шаг 4

Существует несколько способов монтажа туалета. Первый из них осуществляется с применением гофрированного патрубка. При этом способе необязательно брать во внимание расположение унитаза по отношению к канализационному отверстию. Такой вариант монтажа признан наиболее простым и удобным, однако, он обладает некоторыми недостатками. Главный минус заключается в больших размерах гофры, что мешает устанавливать сантехнику вплотную к стене. Второй минус состоит в том, что место, в котором соединяются унитаз и гофра, очень мягкое и хрупкое. При не аккуратном выполнении монтажа место это можно легко повредить, при этом восстановить его будет невозможно.

Шаг 5

Второй способ установки туалета более трудный, зато не содержит недостатков первого. Выполнение его осуществляется с помощью отводов канализационных труб. Это позволяет получить более жесткое и прочное соединение унитаза с канализацией. При установке сантехники вторым способом в качестве основного элемента выступает патрубок, соединяющий унитаз и канализацию. Он бывает двух видов: прямым и изогнутым. Если выходное отверстие размещается горизонтально, использовать нужно угловой патрубок. Величину угла определяют в зависимости от расположения канализационной трубы относительно отверстия. Прямой патрубок используется в тех случаях, когда выходное отверстие расположено не горизонтально.

Шаг 6

Иногда унитаз расположен параллельно канализационному отверстию. В этом случае требуется приобрести дополнительный угловой элемент трубы. Сложность второго способа установки сантехники заключается в обязательной подгонке оптимального расположения, при определении которого учитывается длина и угол наклона патрубка. По окончании стыковки производится окончательное закрепление унитаза к полу.