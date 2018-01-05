Идеально чистая кухня. Полное руководство по наведению порядка

Delfi Dom Sad
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Очищаем микроволновую печь
Идеально чистая кухня. Полное руководство по наведению порядка
Foto: Shutterstock

Во время праздников наша кухня становится заводом по производству салатов, печенья, тортов, закусок и горячих блюд и по совместительству местом отдыха семьи и друзей. Неудивительно, что со временем кухня начинает выглядеть словно место кулинарной бомбежки. Real Simple рассказывает, как навести порядок в кухне, чтобы его было легко поддерживать даже в самый разгар приготовлений.

Поверьте, когда вы разгрузите холодильник и выбросите просроченные продукты (или разложите небольшие остатки из большой громоздкой посуды в маленькие контейнеры), у вас освободится очень много места — как раз чтобы складировать наготовленные блюда.

Когда плита чистая, то протереть ее чистой тряпочкой будет быстрее, чем корпеть каждый раз над выведением засохшего томатного соуса или следов от убежавшего молока.

Сделайте генеральную уборку сейчас и вы скажете "спасибо" себе потом. И вот самое полное руководство о том, как и в какой последовательности это сделать. Начинаем:

20 минут на холодильник

Идеально чистая кухня. Полное руководство по наведению порядка
Foto: Shutterstock

Поставьте таймер на 20 минут и следуйте нашим инструкциям:

Опустошите холодильник. Проверьте сроки годности у всех продуктов и выбросите все, что испортилось. Протрите полки, стенки и ящики губкой. Смоченной в горячей мыльной воде. Секрет: чтобы в холодильнике приятно пахло, протрите чистые стенки холодильника бумажной салфеткой, смоченной в растворе ванили.

Расставьте все по категориям так, чтобы обеспечить доступ к каждому предмету. Пополните запас напитков, чтобы их можно было быстро схватить. Овощи и сыр храните рядом — их можно подавать как закуски. Если ваши гости принесут закуски или напитки, то оставьте в холодильнике место и для них.

Протрите дверцу мягкой чистой тряпочкой, смоченной в мыльной воде. Дверь из нержавеющей стали протирайте в направлении волокна.

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Очищаем микроволновую печь

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Delfi Dom Sad

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