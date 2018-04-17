Изо рта да в хозяйство: 20 внезапных применений старых зубных щеток

Delfi Dom Sad
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Изо рта да в хозяйство: 20 внезапных применений старых зубных щеток
Foto: Shutterstock

Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку раз в три месяца, но, к сожалению, не говорят при этом, что делать со старой. Выкидывать? Купленную за свои кровные?! Да ни за что!!! Вот 20 способов найти старой зубной щетке новое применение.

1. Очистить выход фена. Все эти волосы в труднодоступном месте — наконец-то их там не будет!

2. Очистить ваш выпрямитель для волос и плойку до блеска.

3. Почистить расческу (ту, что в виде "ежа").

4. Начистить до блеска драгоценности.

5. Добраться во все труднодоступные места на кухне и ванной — вы быстро поймете, что у зубной щетки просто идеальный размер для этого.

6. Почистить обувь — все эти швы и прочие пространства под шнурками, куда не добирается обычная обувная щетка.

7. Почистить кофемолку.

8. Вычистить крошки и волосы из клавиатуры. Потому что у вас все равно нет специального "выдувателя", правда?

9. Нанести сухой шампунь на корни волос.

10. Или краску — туда же.

Изо рта да в хозяйство: 20 внезапных применений старых зубных щеток
Foto: PantherMedia/Scanpix

11. Почистить велосипедную цепь — самое время, кстати говоря.

12. "Начесать" и текстурировать непослушные волосы.

13. Разрисовать их и продать за большие деньги туристам или любителям современного искусства.

14. Счистить пыль с листьев комнатных растений.

15. Счистить эту же пыль с жалюзи и постараться не расчихаться от удивления и возмущения почему ее там так много.

16. Почистить пространство между кнопками на кухонной и бытовой технике.

17. Разгладить бумагу/обои/бумажные салфетки и избавиться от "воздушных мешков" и загибов.

18. Почистить плинтуса.

19. Счистить карандашные/мелковые надписи со стены, добавив немного "не гелевой" зубной пасты.

20. Заставить заблестеть те места в туалете, до которых никогда не удается добраться.

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Delfi Dom Sad

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