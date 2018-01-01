Как 1 января начать новую жизнь (на этот раз — железно)

Delfi Dom Sad
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Вы и только вы
Как 1 января начать новую жизнь (на этот раз — железно)
Foto: PantherMedia/Scanpix

Кто-то начинает новую жизнь с понедельника, кто-то — на утро после празднования очередного дня рождения, но многие откладывают это эпохальное событие на начало нового года. 1 января — очень подходящая дата для начала новой жизни, мы согласны. Но как же начать так, чтобы уж в этот раз все получилось?

Наверное дать ответ на этот вопрос каждый должен сам. Мы же можем лишь предложить несколько (десятков) идей, которые стоит попробовать воплотить в жизнь в этом году. Почитайте и выберите на свой вкус одну или две. Их реализация действительно может стать для вас началом новой жизни. На этот раз — железно.

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Вы и только вы

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Delfi Dom Sad

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