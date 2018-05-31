Как избавиться от желтизны на подоконнике

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Как избавиться от желтизны на подоконнике
Foto: Shutterstock

Ваш перфекционизм мешает вам наслаждаться пейзажем за окном, потому что первое, что вы замечаете – желтый подоконник? Тогда беритесь за дело и постарайтесь вернуть ему девственную белизну, пишет портал FurnishHome.

Причины пожелтения подоконника

Яркое солнце и время губительно влияют на белизну вашего подоконника. Если желтизна появилась по этим причинам, то вам придется смириться и просто перестать считать его белым. Назовите его цвет "экрю" и забудьте.

Если же желтизна и пятна — результат некачественной уборки, то вы вполне можете повлиять на чистоту и белизну вашего подоконника.

Как можно почистить подоконник

Как избавиться от желтизны на подоконнике
Foto: Shutterstock

Для ежедневной уборки используйте влажные салфетки или мягкий раствор жидкого мыла.

С более серьезными загрязнениями типа детских художеств или пролитых жидкостей поможет справиться стеклоочиститель, где есть нашатырный спирт.

Если все еще хуже, вам пригодится стиральный порошок. Смешайте с водой до пастообразного состояния и покройте этой смесью подоконник. Через полчаса смойте. Если недолюбливаете порошок, используйте хозяйственное мыло.

Самые стойкие пятна (например, ржавчину) можете обработать уксусной эссенцией. Не забудьте про перчатки!

Использование отбеливателя — радикальный шаг, но если остальные варианты не сработали, придется попробовать. Найдите вариант отбеливателя без хлора. Особенно если ваш подоконник — пластиковый.

От плесени поможет пищевая сода.

Бывает, что вернуть белизну подоконника не получается никакими средствами, тогда у вас два варианта — полная замена или оклейка пленкой. Косметический эффект гарантирован!

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу

Цветы на подоконнике: 15 советов как расставить их по правилам

Цветы на подоконнике: 15 советов как расставить их по правилам

Как избавиться от желтизны на подоконнике

Как избавиться от желтизны на подоконнике

Весенняя чистка в аптечке – что делать с просроченными медикаментами?

Весенняя чистка в аптечке – что делать с просроченными медикаментами?

Лунный календарь посева овощей в июне 2018 года

Лунный календарь посева овощей в июне 2018 года

Да будет свет: самые частые ошибки в освещении (и как их максимально быстро исправить)

Да будет свет: самые частые ошибки в освещении (и как их максимально быстро исправить)

Красота и чистота: как правильно чистить инструменты для макияжа

Красота и чистота: как правильно чистить инструменты для макияжа

подробнее
Да будет свет: самые частые ошибки в освещении (и как их максимально быстро исправить)

Да будет свет: самые частые ошибки в освещении (и как их максимально быстро исправить)

Советы бывалого: Дрожжи, как удобрение для растений

Советы бывалого: Дрожжи, как удобрение для растений

Красота и чистота: как правильно чистить инструменты для макияжа

Красота и чистота: как правильно чистить инструменты для макияжа

Ничего лишнего: 24 хитрости о том, как быстро и надолго избавиться от беспорядка во всех уголках дома

Ничего лишнего: 24 хитрости о том, как быстро и надолго избавиться от беспорядка во всех уголках дома

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (124)

подробнее
Реклама
Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей

Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей