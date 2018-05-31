Как избавиться от желтизны на подоконнике

Ваш перфекционизм мешает вам наслаждаться пейзажем за окном, потому что первое, что вы замечаете – желтый подоконник? Тогда беритесь за дело и постарайтесь вернуть ему девственную белизну, пишет портал FurnishHome.

Причины пожелтения подоконника

Яркое солнце и время губительно влияют на белизну вашего подоконника. Если желтизна появилась по этим причинам, то вам придется смириться и просто перестать считать его белым. Назовите его цвет "экрю" и забудьте.

Если же желтизна и пятна — результат некачественной уборки, то вы вполне можете повлиять на чистоту и белизну вашего подоконника.

Как можно почистить подоконник

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Для ежедневной уборки используйте влажные салфетки или мягкий раствор жидкого мыла.

С более серьезными загрязнениями типа детских художеств или пролитых жидкостей поможет справиться стеклоочиститель, где есть нашатырный спирт.

Если все еще хуже, вам пригодится стиральный порошок. Смешайте с водой до пастообразного состояния и покройте этой смесью подоконник. Через полчаса смойте. Если недолюбливаете порошок, используйте хозяйственное мыло.

Самые стойкие пятна (например, ржавчину) можете обработать уксусной эссенцией. Не забудьте про перчатки!

Использование отбеливателя — радикальный шаг, но если остальные варианты не сработали, придется попробовать. Найдите вариант отбеливателя без хлора. Особенно если ваш подоконник — пластиковый.

От плесени поможет пищевая сода.

Бывает, что вернуть белизну подоконника не получается никакими средствами, тогда у вас два варианта — полная замена или оклейка пленкой. Косметический эффект гарантирован!