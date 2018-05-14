Как подготовить машину к наступлению лета: самые важные работы

Опытные автоводители в курсе, что во время смены сезонов следует тщательно позаботиться об автомобиле, чтобы вовремя не устраненные проблемы не привели бы к неприятным сюрпризам.

О том, чему следует придать особенно внимание накануне летнего сезона, напоминает руководитель отдела послепродажного обслуживания Inchcape Motors Latvia Леонид Павлов.

Вымойте машину и тщательно вычистите салон

После зимы, когда дороги грязные и "пересоленные", каждой машине необходима серьезная чистка. Желательно мыть машину вручную, а не в "автомате", уделяя внимание также чистоте и оборудованию салона. Стоит также проинспектировать бардачок.

После большой мойки могут также обнаружиться возможные проблемы с поверхностью, в том числе мелкие царапины и вмятины. Также станет легче оценить, какие улучшения и обновления необходимы в салоне. Возможно, стоит приобрести небольшую банку автокраски, чтобы заполнить царапинки и предотвратить потенциальную коррозию.

Смените шины и проверьте подвижной состав

Сезонная смена покрышек и балансировка - привычная вещь, однако автолюбителю стоит помнить, что все летние шины сами по себе должны быть в хорошем состоянии с нестертыми протекторами. Минимальная глубина протектора, разрешенная в Латвии - 1.6 мм, однако Павлов советует начать задумываться о новых покрышках, когда глубина протектора уже очевидно меньше трех миллиметров.

К тому же, замена покрышек, это хороший момент, чтобы провести профилактику тормозной системы и подвижного состава: проверить диски, колодки, почистить подвижные детали, убедиться, что ничего не протекает, а также устранить возможные механические проблемы.

"Летом увеличивается скорость движения, поэтому после зимы подвижной части автомобиля нужна дополнительная проверка, чтобы убедиться, как на ней безопасно передвигаться", - поясняет представитель Inchcape Motors Latvia.

Проверьте климат-контроль, кондиционер и воздушные фильтры

Чтобы в салоне было комфортабельно, в холодное время года мы используем обогрев машины, поэтому до наступления летнего сезона стоит проверить систему кондиционирования, чтобы она хорошо работала после длинных зимних месяцев.

Иначе может случиться так, что знойным летним днем придется мириться с жарой, когда система кондиционирования не сможет включиться по какой-либо причине.

Перед новым сезоном стоит заменить все воздушные фильтры: и в моторе и в салоне.

Убедитесь, что все жидкости заменены и присутствуют в достаточном количестве

Владельцам новых автомашин, конечно, удобнее всех - остается только следить за сигналами компьютерной системы автомобиля, которые сообщают о том, что скоро нужно менять масло, а также о том, что приближается момент замены фильтров или тормозных колодок.

Также сезонная "большая чистка" может быть хорошим опорным пунктом, чтобы проверить, не пришло ли время менять масло, другие жидкости и т.д. Стоит помнить, что, например, частота замены масла зависит от разных факторов, в том числе - длины и частоты поездок. Для машин, которые в основном используются в городе, это следует делать чаще.

Также достаточно большое внимание следует уделить также системе охлаждения, чтобы мотор всегда был идеальной температуры.

Проверьте ветровое стекло, поменяйте стеклоочистители и моющую жидкость

Кусочки льда, маленькие камешки или замерзший песок могут создать мелкие повреждения ветрового стекла, поэтому во время большой летней чистки стоит проверить также это. Особенно, если во время холодного сезона приходилось лить на машину горячую воду, что увеличивает появление мелких трещин. Поврежденное стекло нужно менять или чинить по возможности быстрее. В свою очередь, дворники надо менять как минимум раз в сезон, чтобы была хорошая видимость и во время сильного летнего дождя.

Для еще большего комфорта эксперты советуют обработать ветровое стекло особым нано-технологическим защитным покрытием. Оно создает прозрачный грязеотталкивающий слой, заполняя все неровности. Поэтому капли воды или грязи не могут зацепиться за что-либо, и стекло дольше остается чистым.

Доверяйте интуиции и сигналам индикаторов

Иногда мы сами не можем понять, откуда подозрительный шум, странный запах или еще какая-то мелочь заставляет отправиться в автосервис. Правда в следующем: лучше лишний раз проверить, все ли в порядке с автомобилем, чем ждать, пока проблемы станут огромными.

В свою очередь, владельцам совсем новых авто стоит помнить, что сигналы индикаторов контрольной панели ни в коем случае нельзя игнорировать, обычно это даже прописано в гарантийных условиях.