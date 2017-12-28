Как правильно чистить жалюзи и шторы

Во время уборки на жалюзи и шторы мы обращаем внимание в самую последнюю очередь, но для того, чтобы они и ваша совесть были чисты, понадобится лишь 30 минут в месяц. Good Housekeeping рассказывает, как легко и без лишних усилий ухаживать за шторами и жалюзи.

Жалюзи из дерева или "под дерево"

Такой вид жалюзи требует такого же ухода, как и деревянная мебель. Опустите жалюзи во всю длину, выверните в закрытое положение и протирайте пыль мягкой чистой тряпочкой, придерживая жалюзи за низ. Затем разверните планки в другую сторону и протрите пыль и здесь. Как вариант — намочите чистую тряпочку в теплой воде, хорошенько отожмите ее и пройдитесь по обеим сторонам. Затем откройте жалюзи и дайте им высохнуть.

Алюминиевые и виниловые жалюзи

Опустите жалюзи и выверните их в почти закрытое положение, но не закрывайте полностью, иначе вы не сможете их хорошо очистить. Придерживая низ, немного отодвиньте жалюзи от окна и пропылесосьте ламели специальной насадкой движениями из стороны в сторону или сверху вниз. Смочите и отожмите тряпочку из микрофибры и протрите ламели. Откройте жалюзи и дайте им высохнуть.

Сотовые жалюзи

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Сотовые жалюзи еще называют клеточными или ячеистыми — это не только один из самых энергоэффективных видов жалюзи, но еще и самый простой в уходе. Их можно просто пропылесосить специальной насадкой и все. Если на жалюзи появились пятна, которые не удалить пылесосом, то смочите губку в легком растворе воды и средства для мытья посуды и промокните испачканное место, но не трите его.

Римские шторы

Для ухода за римскими шторами вам нужен пылесос, который можно выставить в режим малой мощности, и насадка для уборки пыли. В случае необходимости пятна можно вывести тряпочкой, смоченной в слабом мыльном растворе. После чистки промокните сухой тряпочкой и оставьте сохнуть.

Жалюзи "день-ночь"

Модные и удобные жалюзи "день-ночь" выглядят очень нежными, но сделаны из прочного плетеного полиэстера. Их следует пылесосить на низкой мощности с насадкой для уборки пыли.

Рулонные шторы

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Для чистки виниловых рулонных штор используйте губку или чистую тряпочку, смоченную в слабом растворе теплой воды и моющего средства. Протирайте штору фрагментарно — начните с низа и продвигайтесь наверх (чистите и смывайте), пока вся штора не будет чистой. Оставьте штору полностью опущенной, чтобы она высохла.

Рулонные шторы можно мыть в ванне — снимите развернутую штору, положите ее в ванну, нанесите немного средства для мытья посуды и мягкой щеткой чистите штору с обеих сторон. Хорошо прополоскайте ее, высушите и повесьте обратно.

Панельные шторы

Эти прочные шторы для больших окон и дверей требуют очень мало ухода — регулярно пылесосьте их с со специальной насадкой, и они будут выглядеть свежи и опрятно.