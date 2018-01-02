Как правильно мыть пол в ванной комнате

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Как правильно мыть пол в ванной комнате
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Существует ли идеальная концепция того, как нужно мыть пол в ванной комнате? Конечно же, да! Чтобы сделать его по-настоящему чистым, вам потребуется пройти через несколько этапов, а не просто пройтись мокрой тряпкой по центру ванной! Портал FurnishHome решил узнать, как советуют мыть пол в ванной комнате профессионалы.

Шаг 1: подметаем или пылесосим

Сначала нужно пропылесосить пол в ванной комнате. Конечно же, особое внимание нужно уделить коврикам. Затем нужно убрать все коврики и все вещи с пола, положить их, например, в ванную, душевую кабину или просто вынести в коридор.

Шаг 2: моем спецсредством

Смешайте уксус, мыло и теплую воду в ведре. Затем этим составом помойте пол в ванной комнате. Для более упрощенного варианта используйте жидкое мыло. Но лучше всего все равно добавить уксус как дезинфицирующее средство.

Шаг 3: моем насухо

С помощью специально выделенного полотенца для мытья пола в ванной комнате вам нужно вытереть весь пол насухо. Только после этого можно положить обратно коврики. Убедитесь, что деревянные элементы в ванной комнате, например, дверь или фасады мебели, абсолютно сухие!

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Delfi Dom Sad

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