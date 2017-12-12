Как правильно постирать любимые джинсы и не совершить кучи ошибок

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Как правильно постирать любимые джинсы и не совершить кучи ошибок
Foto: Shutterstock

Джинсы уже давно стали неотъемлемой частью любого гардероба. Стильные и прочные брюки из денима прослужат намного дольше, если за ними правильно ухаживать. Good Housekeeping рассказывает, как продлить срок службы любимой пары джинсов и какие ошибки чаще всего делают при их стирке.

Многие говорят, что никогда нельзя стирать джинсы в стиральной машине. Другие утверждают, что их и вовсе не надо стирать. Большинство из нас закидывает джинсы в стирку вместе с остальными вещами, не особо задумываясь. Однако есть несколько правил, которые помогут вам надолго сохранить первозданный вид ваших джинсов.

Как правильно стирать джинсы

Перед стиркой выверните джинсы наизнанку, чтобы сохранить их цвет. Застегните все молнии, заклепки, карманы и ширинку, чтобы сохранить форму и избежать затяжек.

Для стирки джинсов используйте средства, сохраняющие цвет ткани, поскольку они содержат вещества, которые помогают краске удержаться в волокнах и нейтрализуют хлор в воде, который вытягивает краску из ткани. Лучше всего стирать джинсы в холодной воде и в деликатном режиме.

Как правильно постирать любимые джинсы и не совершить кучи ошибок
Foto: PantherMedia/Scanpix

Если вы используете сушильную машину, то после стирки оставьте джинсы вывернутыми наизнанку и высушите их на низкой температуре. Не забудьте отделить легкое белье — простыни, футболки — от тяжелого: махровые полотенца и джинсы. Если вы будете сушить тяжелые и легкие ткани вместе, то легкая одежда будет сушиться дольше, чем нужно, поскольку она сохнет быстрее тяжелой. Это может повредить ткань и привести к усадке одежды. К тому же джинсы прослужат вам дольше, если вы вытащите их из сушильной машины слегка влажными. Хорошенько встряхните их, разгладьте и повесьте их досыхать на обычную сушилку или вешалку.

Самые частые ошибке при стирке джинсов

Джинсы не вывернуты наизнанку

Независимо от выбранного цикла, машинная стирка довольно агрессивна по отношению к тканям, поскольку предметы одежды неизбежно трутся друг о друга. Чтобы снизить выцветание и абразивные повреждения ткани джинсов, выворачивайте их перед стиркой и обязательно застегивайте все молнии, пуговицы, клапаны и карманы.

Слишком много вещей сразу

Чем больше вы загрузите вещей, тем быстрее вы закончите стирку, но тем вреднее этот процесс будет для ткани. Без достаточного пространства молнии и заклепки могут зацепить и повредить ткань. Чтобы стирка была эффективной, одежда должна свободно размещена в барабане, а не спутываться в узел с другими предметами одежды.

gudrs bērns
Foto: PantherMedia/Scanpix

Неподходящий режим стирки

Если вы хотите сохранить джинсам свежий вид, то стирать их нужно на максимально щадящем режиме. Идеальный вариант — ручная стирка и сушка на веревке, но это требует времени и усилий. Если ваши джинсы несильно загрязнились, то стирайте их в холодной воде, выбирайте деликатный режим стирке и сушите их на низкой температуре.

Использование неподходящих средств

Специальные моющие средства разработаны, чтобы сохранить цвет ткани, и они действительно работают — они содержат вещества, которые помогают краске удержаться в волокнах и нейтрализуют хлор в воде, который вытягивает краску из ткани. Если вы хотите, чтобы ваши темные джинсы оставались темными, то не поскупитесь и приобретите такое средство.

Слишком долгая машинная сушка

Если ткань пересушить, то она усаживается. Именно поэтому джинсы прослужат вам дольше, если вы вынете их из сушильной машины чуть влажными, расправите и повесите сушиться естественным образом. Если после сушки на низкой температуре и деликатного режима, вы увидели много пушинок и ворсинок на фильтре сушильной машины, то лучше сушите джинсы на обычной веревке или сушилке.

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Delfi Dom Sad

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