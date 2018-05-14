Как правильно принимать душ: восемь умных и не всегда мокрых советов

Delfi Dom Sad
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Что насчет температуры?
Как правильно принимать душ: восемь умных и не всегда мокрых советов
Foto: Shutterstock

Спасибо силе притяжения и водопадам за то, что человечество обрело возможность мыться, стоя под падающей водой, много тысяч лет назад. Но в жизнь большинства жителей более-менее развитых стран душ вошел не так уж давно. И потому не удивительно, что до сих пор не все еще выработали правильную стратегию и тактику его использования.

Вот восемь умных и не всегда мокрых советов о том, как правильно принимать душ.

Как часто надо принимать душ?

Многие люди предпочитают залезать под падающие струи воды ежедневно — и это правильное решение, если эти люди заняты физическим трудом или просто много потеют. Для всех же остальных хорошей идеей будет принимать душ через день, потому что слишком частое мытье "вымывает" полезные масла, которыми кожа сама себя увлажняет. Плюс стоит учесть, что во время одного принятия душа можно вылить на себя до 200 литров воды — подумайте, какой негативный эффект это оказывает на природу (и насколько разорительно для вас).

1 8
Что насчет температуры?

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Delfi Dom Sad

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