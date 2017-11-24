Как правильно стирать постельное белье – и четыре ошибки, которые вы при этом делаете

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Как правильно стирать постельное белье – и четыре ошибки, которые вы при этом делаете
Foto: Shutterstock

После долгого рабочего дня нет ничего лучше, чем забраться под одеяло на чистые свежие простыни. Издание Good Housekeeping собрало лучшие советы по стирке и уходу за постельным бельем, чтобы оно прослужило вам как можно дольше.

Как правильно стирать постельное белье

Простыни и пододеяльники не изнашиваются так быстро как джинсы или носки, но, тем не менее, мы проводим на них треть своей жизни. Ночь за ночью на них накапливается пот, бактерии, частички отмершей кожи. Менять простыни и постельное белье нужно не реже раза в 2 недели, а лучше раз в неделю.

Если на простыни нет пятен, то предварительное замачивание или стирка не нужны. Но на всякий случай проверьте наволочки на наличие следов от косметики. Их можно легко вывести любым пятновыводителем.

У некоторых из последних стиральных машин есть специальный режим стирки простыней. Если у вас такого нет, то выберите обычный режим вместо интенсивного. Простыням не нужна усиленная стирка, иначе они могут запутаться и очень сильно измяться.

Чтобы повысить качество стирки и избавиться от аллергенов, стирайте простыни в воде повышенной температуры. Выберите режим стирки с наивысшей температурой, безопасной для типа ткани, указанного на бирке или ярлычке простыни. Чем выше температура воды, тем больше микробов вы уничтожите.

Самые частые ошибки при стирке

Перегрузка стиральной машины

Иногда хочется запихнуть в стиральную машину все постельное белье, однако это неверный подход. Для того, чтобы простыни отстирались лучше всего, им нужно место в барабане, чтобы циркулировать. Современные стиральные машины обладают повышенной емкостью, но не стоит забивать их под завязку.

Неправильный режим

Интенсивный режим не всегда подходит лучше всего (если, конечно, ваши простыни не в ужасном состоянии). Для простыней достаточно выбрать обычный режим или для цветного белья. Эти режимы короче и более бережны к ткани, чем интенсивный, к тому же в этих программах вода будет охлаждаться постепенно и простыни не будут так сильно сминаться.

Слишком долгая сушка

Сушка постельного белья в сушильной машине занимает немного дольше, чем обычная одежда. Однако, если оставить простыни в сушилке немного дольше ("на всякий случай"), то вы рискуете получить кукольный набор постельного белья. Сушить постельное белье следует на низких температурах и на как можно более коротких режимах — это сведет риск усадки и белье сминается намного меньше.

Сушка с полотенцами

Не сушите постельное белье вместе с махровыми полотенцами — простыни высыхают быстрее полотенец, поэтому, когда простыни уже высохли, полотенца остаются влажным. Если вы хотите загрузить в сушильную машину разные вещи, то выбирайте более-менее одинаковый вид ткани.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Хуже плесени и плюща: 6 вещей, которые медленно, но уверенно замусоривают любой интерьер

Хуже плесени и плюща: 6 вещей, которые медленно, но уверенно замусоривают любой интерьер

Гениальные идеи из интерьера отелей для ремонта у вас дома

Гениальные идеи из интерьера отелей для ремонта у вас дома

Спальня – стильная, практичная и удобная. Как этого добиться?

Спальня – стильная, практичная и удобная. Как этого добиться?

Как правильно стирать постельное белье – и четыре ошибки, которые вы при этом делаете

Как правильно стирать постельное белье – и четыре ошибки, которые вы при этом делаете

Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

Как улучшить вид из окна: шесть советов

Как улучшить вид из окна: шесть советов

10 мест в вашем доме, где прячется плесень

10 мест в вашем доме, где прячется плесень

подробнее
Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

Поместится все. 8 способов организовать пространство небольшой комнаты

Поместится все. 8 способов организовать пространство небольшой комнаты

К черту физику! Что не так с утеплением домов в Латвии

К черту физику! Что не так с утеплением домов в Латвии (17)

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

подробнее