Как правильно выбрать текстиль в ванную комнату

Текстиль для ванной и в ванной комнате лучше всего полностью менять хотя бы раз в год. Для этого можно зайти практически в любой магазин и купить то, на что у вас первым упал взгляд. А можно сделать это правильно и портал FurnishHome рассказывает как.

Выбор цвета

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Выбор цвета полотенец для ванной комнаты очень важен. Для желтой комнаты подойдут любые охристые тона – кирпичный, желтый, а также оливковый и шоколадные оттенки. Для белой комнаты – либо яркие акцентные (бирюзовый, малиновый), либо пастельные (розовый, сиреневый). Для серой идеальны фиолетовые или пурпурные полотенца.

Размеры и количество

Для ванной комнаты обычного формата вам понадобится следующий набор полотенец: на каждого члена семьи минимум 2 больших банных полотенца, 6 средних и 4 мини-полотенца.

Стайлинг

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Красиво хранить полотенца тоже нужно уметь. Для разнообразия вы можете скатывать их в красивые рулончики и хранить на полочке, вместо того, чтобы складывать их в традиционной манере. Кстати, даже брать такие полотенца гораздо приятнее!

Коврики для ванной

Лучше всего подобрать текстиль в соответствии со стилем дизайна интерьера вашей ванной комнаты. Коврик для ванной должен быть достаточно мягким и теплым (особенно если у вас нет полов с подогревом), но при этом он должен быть относительно тонким, чтобы быстро сохнуть!

Советы по покупке полотенец

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Покупайте сразу все полотенца на всю семью (20-40 шт.). Если вы сделаете это в период скидок, то можете серьезно сэкономить.

Покупайте стандартные размеры, они уже проверены временем и точно удобны.

Мочалки нужно менять раз в один-два месяца!

Покупайте чуть больше полотенец, дизайн которых подошел к ванной комнате и вам понравился. Запас карман не тянет.

Коврик для ванной нужно подобрать к шторкам для ванной по цвету и орнаменту.

Не забудьте про маленькие полотенца для лица!

Уход за полотенцами