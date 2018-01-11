Как правильно выбрать текстиль в ванную комнату

Текстиль для ванной и в ванной комнате лучше всего полностью менять хотя бы раз в год. Для этого можно зайти практически в любой магазин и купить то, на что у вас первым упал взгляд. А можно сделать это правильно и портал FurnishHome рассказывает как.
Выбор цвета
Выбор цвета полотенец для ванной комнаты очень важен. Для желтой комнаты подойдут любые охристые тона – кирпичный, желтый, а также оливковый и шоколадные оттенки. Для белой комнаты – либо яркие акцентные (бирюзовый, малиновый), либо пастельные (розовый, сиреневый). Для серой идеальны фиолетовые или пурпурные полотенца.
Размеры и количество
Для ванной комнаты обычного формата вам понадобится следующий набор полотенец: на каждого члена семьи минимум 2 больших банных полотенца, 6 средних и 4 мини-полотенца.
Стайлинг
Красиво хранить полотенца тоже нужно уметь. Для разнообразия вы можете скатывать их в красивые рулончики и хранить на полочке, вместо того, чтобы складывать их в традиционной манере. Кстати, даже брать такие полотенца гораздо приятнее!
Коврики для ванной
Лучше всего подобрать текстиль в соответствии со стилем дизайна интерьера вашей ванной комнаты. Коврик для ванной должен быть достаточно мягким и теплым (особенно если у вас нет полов с подогревом), но при этом он должен быть относительно тонким, чтобы быстро сохнуть!
Советы по покупке полотенец
- Покупайте сразу все полотенца на всю семью (20-40 шт.). Если вы сделаете это в период скидок, то можете серьезно сэкономить.
- Покупайте стандартные размеры, они уже проверены временем и точно удобны.
- Мочалки нужно менять раз в один-два месяца!
- Покупайте чуть больше полотенец, дизайн которых подошел к ванной комнате и вам понравился. Запас карман не тянет.
- Коврик для ванной нужно подобрать к шторкам для ванной по цвету и орнаменту.
- Не забудьте про маленькие полотенца для лица!
Уход за полотенцами
- Используйте бальзам, чтобы полотенца были более мягкие.
- Стирайте их по цветам и лучше всего – отдельно от другой одежды.
- Вешайте полотенца и сушите их только на свежем воздухе либо на электрическом полотенцесушителе.
- Не гладьте махровые полотенца!
- Чтобы увеличить впитываемость вашего полотенца, добавляйте один раз в месяц в стиральную машинку чашку белого уксуса пополам с водой.