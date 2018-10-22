Как расставить мебель в новом доме правильно?

При расстановке мебели без использования хоть какого-нибудь плана можно очень легко ошибиться. В магазине вам будет казаться, что этот столик или кушетка отлично вписываются в придуманный интерьер, а по факту кушетка мешает открываться шкафу, а столик так и вообще не к месту. Знакомые проблемы, не правда ли?

Большинство этих больших и мелких недоразумений можно решить, если заранее составить план и комнаты и расставить в ней всю ту мебель, которую вы хотите видеть. Но для начала вам необходимо ответить самим себе на несколько вопросов. Вот они:

Что вы планируете делать в этой комнате?/Для чего она будет использоваться?

Какая мебель вам для этого необходима?

Сколько места она займет?

Какое количество человек будет находиться в этой комнате регулярно?

Является ли комната проходной/изолированной?

Допустим, вы уже знаете ответы на них. И даже примерно определились с мебелью, которую хотите купить. Тогда выясните, удовлетворяет ли выбранная вами мебель следующим правилам:

Мебель должна быть расставлена так, чтобы радовать глаз входящего в комнату человека. Для того чтобы комната выглядела не загроможденной предметами, обивка мебели и основной фон помещения должны быть близки по цвету. Если вы хотите выделить отдельный предмет – выберите контрастный цвет. Если в комнате планируется большое количество людей, обратите внимание на пуфики и симпатичные табуреты. При необходимости они ставятся друг на друга и задвигаются куда-нибудь в угол. В шкафу для одежды рейка должна находиться на удобной высоте, а расстояние для плечиков должно быть не менее 60 см. Раздумывая над тем, куда поставить обеденный стол, помните, что за стулом сидящего человека должно быть место для прохода. Если вы хотите оборудовать на кухне побольше места для хранения, то сделайте подвесные шкафы под потолок. Это также позволит избежать скопления пыли на шкафчиках. Выдвижные ящики в нижних шкафах более удобны с точки зрения обзора и, соответственно, использования. При планировании шкафов обратите внимание на то, чтобы открывающиеся дверцы никому не мешали. Для того чтобы убирать и хранить было проще, мест для этого должно быть немного больше, чем самих вещей.

А для визуализации плана комнаты – если вы планируете это сделать в чуть более интересном виде, нежели ручкой на листочке бумаги – есть несколько вполне приятных программ:

Проектирование от ИКЕА (бесплатно)

FloorPlanner (бесплатно)

Home Stratosphere’s Interior Design Software (бесплатно)

Planner 5D (бесплатно)

Space Designer (бесплатно)

HomeByMe (бесплатно)

RoomToDo (бесплатно)

Small Blue Printer (бесплатно)

My Deco 3D Room Planner (бесплатно)